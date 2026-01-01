Александр Розенбаум. Юбилейные концерты

Юбилейные концерты Александра Розенбаума в Театре Российской Армии

В Центральном академическом театре Российской Армии в Москве выступит Александр Розенбаум, талантливый автор песен в жанре городской лирики и авторской песни. Его творчество охватывает военную, историческую и бытовую тематики, а среди самых известных композиций можно отметить такие хиты, как «Вальс-бостон», «Утиная охота», «Гоп-стоп» и «Ау».

Продюсерская компания «АЛРОЗ» приглашает москвичей и гостей столицы на юбилейные концерты Народного артиста России, которые пройдут с 14 октября по 8 ноября 2026 года. На сцене Театра Российской Армии состоится двадцать сольных концертов, полных неповторимой энергии артиста.

Каждая встреча с Александром Розенбаумом — это не просто концерт, а истинный диалог о насущном, о том, что волнует каждого из нас. В юбилейной программе прозвучат как уже известные хиты, так и совершенно новые произведения, написанные специально для этой программы.

Ежегодные концерты Александра Розенбаума в столице стали настоящим символом московской осени и доброй традицией, которую мы бережно храним на протяжении многих лет.

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