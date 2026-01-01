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Александр Розенбаум. Юбилейные концерты
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Киноафиша Александр Розенбаум. Юбилейные концерты

Александр Розенбаум. Юбилейные концерты

6+
Продолжительность 180 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Юбилейные концерты Александра Розенбаума в Театре Российской Армии

В Центральном академическом театре Российской Армии в Москве выступит Александр Розенбаум, талантливый автор песен в жанре городской лирики и авторской песни. Его творчество охватывает военную, историческую и бытовую тематики, а среди самых известных композиций можно отметить такие хиты, как «Вальс-бостон», «Утиная охота», «Гоп-стоп» и «Ау».

Продюсерская компания «АЛРОЗ» приглашает москвичей и гостей столицы на юбилейные концерты Народного артиста России, которые пройдут с 14 октября по 8 ноября 2026 года. На сцене Театра Российской Армии состоится двадцать сольных концертов, полных неповторимой энергии артиста.

Каждая встреча с Александром Розенбаумом — это не просто концерт, а истинный диалог о насущном, о том, что волнует каждого из нас. В юбилейной программе прозвучат как уже известные хиты, так и совершенно новые произведения, написанные специально для этой программы.

Ежегодные концерты Александра Розенбаума в столице стали настоящим символом московской осени и доброй традицией, которую мы бережно храним на протяжении многих лет.

Категория 6+

Исполнители
Александр Розенбаум

Купить билет на концерт Александр Розенбаум. Юбилейные концерты

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
14 октября среда
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 2500 ₽
15 октября четверг
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
16 октября пятница
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 2500 ₽
17 октября суббота
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
18 октября воскресенье
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 2500 ₽
21 октября среда
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
22 октября четверг
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 2500 ₽
23 октября пятница
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
24 октября суббота
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 2500 ₽
25 октября воскресенье
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
28 октября среда
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 2500 ₽
29 октября четверг
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
30 октября пятница
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 2500 ₽
31 октября суббота
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
1 ноября воскресенье
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 2500 ₽
4 ноября среда
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
5 ноября четверг
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 2500 ₽
6 ноября пятница
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
7 ноября суббота
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 2500 ₽
8 ноября воскресенье
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2

Фотографии

Александр Розенбаум. Юбилейные концерты

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