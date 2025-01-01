Меню
Киноафиша Василисса

Спектакль Василисса

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Василисса: путешествие в мир сказок

На окраине леса, вдали от людей, жила семья: мать, отец и их дочка Василисса. Девочка была как все дети, росла и не знала горя, но по ночам у неё случались странные сны. Она шептала древние заговоры и тосковала о чем-то неведомом. Днём, когда родители занимались хозяйством, ей становилось скучно. Лес манил её, полон загадок и неразгаданных тайн, хоть родители строго-настрого запрещали туда ходить, пугая её дикими зверями.

Однажды в их дом пришла беда: семья оказалась под гнётом Берендея, который обложил их непосильной данью. В этот момент, решив спасти родных, Василисса отправляется в дремучий лес, полный опасностей и чудес.

Смелая героиня и удивительные существа

На своём пути Василисса столкнётся с множеством испытаний, встретит как друзей, так и врагов — самых различных фантастических существ из мира русских народных сказок. Ей предстоит не только преодолеть физические преграды, но и найти ответы на важные вопросы о себе и своей жизни.

История о взрослении

«Василисса» — это не просто сказка для детей, а глубокая история о взрослении. Каждый ребёнок в какой-то момент своей жизни сталкивается с необходимостью перемен. Подростковый возраст полон тревог как у детей, так и у взрослых. Важно знать, что этот период предназначен для открытия нового, преодоления запретов и становления взрослым.

Приглашаем вас на этот захватывающий спектакль, который заставит задуматься о важности перемен и о том, что смелые шаги могут изменить жизнь к лучшему.

Режиссер
Филипп Гуревич
Филипп Гуревич
В ролях
Полина Лашкевич
Анна Дворжецкая
Денис Фомин
Денис Фомин
Полина Виторган
Полина Виторган
Алексей Гладков

Январь
Февраль
29 января четверг
18:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
30 января пятница
17:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 3500 ₽
17 февраля вторник
18:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2

