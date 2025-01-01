Спектакль Маскарад

Поэтическая драма Лермонтова в постановке Римаса Туминаса

Поэтическая драма Михаила Лермонтова «Маскарад» раскрывает беспощадную правду о жестоком мире, где нравственность балансирует на острие ножа. В интерпретации Римаса Туминаса «Маскарад» становится праздником: чарующая музыка, яркие костюмы, загадочные маски, которые интригуют, насмешничают и остаются неузнанными. Маскарад символизирует свободу — свободу от окружающих и самого себя.

Театр страстей и характеров

«Маскарад» — это театр характеров, интриг, флирта, ярких признаний и опасных откровений. Здесь шуты, циники, клоуны и романтические герои защищены масками, за которыми они свободно выражают свои истинные намерения. В этом сообществе бездумная интрига разрастается до масштабов катастрофы, обрастая подробностями и слухами, превращаясь в снежный ком, который катится на жертву и искусителя.

Трагифарс под музыку Хачатуряна

«Маскарад» — это трагифарс, современная комедия дель арте, закружившаяся под звуки вальса Арама Хачатуряна, вновь вернувшегося на вахтанговскую сцену, для которой был написан.