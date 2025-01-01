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Маскарад
Билеты от 800₽
Киноафиша Маскарад

Спектакль Маскарад

Спектакль, после которого у нас полюбили Туминаса. Теперь в исполнении вахтанговцев
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Поэтическая драма Лермонтова в постановке Римаса Туминаса

Поэтическая драма Михаила Лермонтова «Маскарад» раскрывает беспощадную правду о жестоком мире, где нравственность балансирует на острие ножа. В интерпретации Римаса Туминаса «Маскарад» становится праздником: чарующая музыка, яркие костюмы, загадочные маски, которые интригуют, насмешничают и остаются неузнанными. Маскарад символизирует свободу — свободу от окружающих и самого себя.

Театр страстей и характеров

«Маскарад» — это театр характеров, интриг, флирта, ярких признаний и опасных откровений. Здесь шуты, циники, клоуны и романтические герои защищены масками, за которыми они свободно выражают свои истинные намерения. В этом сообществе бездумная интрига разрастается до масштабов катастрофы, обрастая подробностями и слухами, превращаясь в снежный ком, который катится на жертву и искусителя.

Трагифарс под музыку Хачатуряна

«Маскарад» — это трагифарс, современная комедия дель арте, закружившаяся под звуки вальса Арама Хачатуряна, вновь вернувшегося на вахтанговскую сцену, для которой был написан.

 

Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Евгений Князев
Мария Волкова
Леонид Бичевин
Лидия Вележева
Александр Павлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад

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