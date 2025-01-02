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Женитьба
Билеты от 600₽
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

12+
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Новая постановка: «Женитьба» Н. В. Гоголя

Ох, уж этот проказник Николай Васильевич! Его комедия «Женитьба» продолжает удивлять и радовать зрителей вот уже более 180 лет. Эта пьеса не просто о женитьбе, а о сложных отношениях, человеческих страстях и комических ситуациях, которые знакомы каждому.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — господин Подколесин, который изо всех сил пытается жениться на купеческой дочери Агафье Тихоновне, находящейся в «девичьем» статусе. Однако на пути к счастью стоят его друзья, особенности характера и забавные обстоятельства. Приятель Кочкарев, как истинный друг, пытается помочь ему, но вместо этого лишь добавляет путаницы.

Зачем Гоголю такая история?

Если бы все дело было только в женитьбе, стал бы Гоголь тратить свое время на создание произведения, которому по праву можно присвоить звание «первой бытовой русской комедии»? Пьеса затрагивает более глубокие темы: социальные условности, лицемерие и поиски истинного счастья. Эти вопросы остаются актуальными и в наше время.

Интересные факты

Интересно, что «Женитьба» была написана в 1842 году и впервые поставлена на сцене в 1843 году. С тех пор она стала классикой русской театральной литературы, а её персонажи стали символами типичных человеческих характеров.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию на сцене! Следите за анонсами и приходите на спектакли, чтобы окунуться в мир, созданный Гоголем, и насладиться игрой талантливых актеров.

Режиссер
Александр Вилькин
В ролях
Валентина Емельянова
Елена Щукина
Марина Саускан
Евгения Миронова
Людмила Кожевникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 800 ₽
11 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба Женитьба

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