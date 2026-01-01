Спектакль Василиса Премудрая

Интерактивное театральное представление для школьников

«Василиса Премудрая» - интерактивное театральное представление для детей от 7 до 11 лет, основанное на знаменитой русской сказке. Зрители получают уникальную возможность помочь главной героине справиться с заданиями, которые ставит перед ней злой колдун.

Уникальный опыт

Спектакль предлагает интерактивные элементы, которые делают участие детей не только увлекательным, но и запоминающимся. Это отличный шанс для юных зрителей стать частью своей любимой сказки и помочь героине преодолеть трудности.

О сюжете

Василиса Премудрая - одна из самых известных царевен в русских народных сказках. На первый взгляд неприметная лягушка оказывается истинной красавицей и умелицей. Спектакль полон приключений: лягушка ловит стрелу, Иван Царевич сражается с Кощеем, а Баба Яга помогает ему. В истории также участвуют говорящие коряга и пень, и все заканчивается веселыми песнями!

Кому будет интересно?

Не упустите возможность насладиться этой волшебной сказкой! Спектакль подойдёт всем детям от 7 до 11 лет, которые любят русские народные сюжеты и жаждут стать частью волшебного мира.