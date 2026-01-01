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Варшавский набат
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Киноафиша Варшавский набат

Спектакль Варшавский набат

Постановка
Театр им. Вахтангова. Студия 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Спектакль «Варшавский набат» в театре Вахтангова

На сцене театра Вахтангова студенты Театрального института им. Б.В. Щукина представят спектакль «Варшавский набат», под руководством Анны Леонардовны Дубровской. Эта традиция нашего театра позволяет выпускным курсам иметь возможность выступать на академической сцене, воплощая на ней свои творческие идеи. Как говорил Евгений Вахтангов: «Школа – Студия – Театр», что подчеркивает важность единства обучения и практики.

О пьесе

«Варшавский набат» — это пронзительная история, написанная драматургом Вадимом Коростылёвым. Она посвящена подвигу Януша Корчака, польского педагога и врача, который в 1942 году отказался от предложенной нацистами свободы. Вместе с детьми из своего «Дома сирот» он добровольно отправился на смерть в газовую камеру. Этот акт героизма раскрывает глубокую человечность и преданность своей миссии.

О спектакле

Спектакль затрагивает важные темы любви, жертвенности и бора за права ребенка. Исполнение студентов станет важным вкладом в современное театральное искусство, наполненным искренностью и чувством. Это не просто история о трагических событиях, но и напоминание о необходимости сохранять человечность даже в самые темные времена.

Приглашаем всех зрителей насладиться этим трогательным спектаклем и разделить с актерами уникальный театральный опыт.

Режиссер
Эльдар Трамов
В ролях
Михаил Гудков
Никита Шадрин
Иван Воля
Глеб Устимов
Максим Салтанов

Купить билет на спектакль Варшавский набат

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Сентябрь
Октябрь
15 сентября вторник
19:30
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
от 1000 ₽
16 сентября среда
19:30
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
от 1000 ₽
30 сентября среда
19:30
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
от 1000 ₽
8 октября четверг
19:30
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
18 октября воскресенье
19:30
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
31 октября суббота
19:30
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
от 1000 ₽

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