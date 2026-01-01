Ваня Усович. Сольный концерт

Сольный концерт Вани Усовича в стендап-клубе Still

Стендап-клуб Still — это уникальное место в Москве, где каждый вечер наполняется смехом и хорошим настроением. Программа включает выступления талантливых комиков, а особую атмосферу создает уютная веранда, располагающая к приятному времяпрепровождению.

Комфортная обстановка

Клуб предлагает идеальные условия для отдыха. Мягкие кресла и диваны! Чудесный обзор сцены даже с самых удаленных мест. Во время выступления зрители могут наслаждаться блюдами и напитками из полноценного меню. Здесь есть собственная кухня, что делает вечер максимально приятным.

Уникальная локация

Стендап-клуб Still расположен в историческом особняке на Покровке, всего в 10 минутах пешком от метро. Это делает посещение клуба не только развлекательным, но и удобным.

Атмосфера и кухня

Внутренний двор и живая атмосфера клуба создают незабываемые впечатления. После концерта можно вернуться на уютную веранду и продолжить вечер с друзьями, наслаждаясь вкусной едой и напитками.

Не пропустите уникальную возможность стать частью этого фестиваля смеха и приятных эмоций с Ваней Усовичем в стендап-клубе Still!