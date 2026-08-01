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Бах, Гендель, Россини. Ансамбль баянистов, орган, голос
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Киноафиша Бах, Гендель, Россини. Ансамбль баянистов, орган, голос

Бах, Гендель, Россини. Ансамбль баянистов, орган, голос

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыкальный вечер с ансамблем «Русский тембр»

К вашему вниманию — незабываемый концерт ансамбля «Русский тембр», который под управлением заслуженного артиста России Вячеслава Кузьминского представит классическую музыку великих композиторов.

Виртуозы на сцене

В ансамбле выступают опытные музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов:

  • Вячеслав Кузьминский — баян-валторна, художественный руководитель
  • Павел Зайцев — баян-гобой
  • Леонид Мороцкий — баян-Юпитер
  • Вячеслав Стома — баян-кларнет, исполнительный директор
  • Максим Ткачев — баян-туба

Солистка ансамбля — Людмила Боталова (меццо-сопрано), также является лауреаткой международных конкурсов.

Музыкальная программа

В рамках вечера зрителей ждут произведения таких композиторов, как:

  • И. С. Бах
  • В. А. Моцарт
  • Дж. Россини
  • Г. Ф. Гендель

Не упустите возможность насладиться классическими произведениями в исполнении мастеров своего дела!

Купить билет на концерт Бах, Гендель, Россини. Ансамбль баянистов, орган, голос

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Август
26 августа среда
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13

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