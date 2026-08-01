Бах, Гендель, Россини. Ансамбль баянистов, орган, голос

Музыкальный вечер с ансамблем «Русский тембр»

К вашему вниманию — незабываемый концерт ансамбля «Русский тембр», который под управлением заслуженного артиста России Вячеслава Кузьминского представит классическую музыку великих композиторов.

Виртуозы на сцене

В ансамбле выступают опытные музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов:

Вячеслав Кузьминский — баян-валторна, художественный руководитель

Павел Зайцев — баян-гобой

Леонид Мороцкий — баян-Юпитер

Вячеслав Стома — баян-кларнет, исполнительный директор

Максим Ткачев — баян-туба

Солистка ансамбля — Людмила Боталова (меццо-сопрано), также является лауреаткой международных конкурсов.

Музыкальная программа

В рамках вечера зрителей ждут произведения таких композиторов, как:

И. С. Бах

В. А. Моцарт

Дж. Россини

Г. Ф. Гендель

Не упустите возможность насладиться классическими произведениями в исполнении мастеров своего дела!