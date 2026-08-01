Бах, Гендель, Россини. Ансамбль баянистов, орган, голос

К вашему вниманию — незабываемый концерт ансамбля «Русский тембр», который под управлением заслуженного артиста России Вячеслава Кузьминского представит классическую музыку великих композиторов.
В ансамбле выступают опытные музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов:
Солистка ансамбля — Людмила Боталова (меццо-сопрано), также является лауреаткой международных конкурсов.
В рамках вечера зрителей ждут произведения таких композиторов, как:
Не упустите возможность насладиться классическими произведениями в исполнении мастеров своего дела!