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Валерий Сюткин
Билеты от 7500₽
Киноафиша Валерий Сюткин

Валерий Сюткин

18+
Возраст 18+
Билеты от 7500₽

О концерте/спектакле

Концерт Валерия Сюткина в баре «Петтер»

18 июня в 20:00 в уютном столичном баре «Петтер» состоится концерт популярного певца Валерия Сюткина. Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыки.

Камерная атмосфера и отличное обслуживание

Бар «Петтер» известен своей камерной атмосферой, которая идеально подходит для выступлений артистов. Приятное оформление зала, а также лучшие вина и гастрономические изыски от шеф-повара создадут поистине уникальную обстановку для погружения в музыкальный мир Валерия Сюткина.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс прикоснуться к прекрасному и насладиться живым исполнением любимых хитов. Билеты на концерт уже доступны для покупки на сайте бара «Петтер».

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽
26 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
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