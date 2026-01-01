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Soul Cream | Funk & Soul & R'n'B & Disco
Билеты от 1000₽
Киноафиша Soul Cream | Funk & Soul & R'n'B & Disco

Soul Cream | Funk & Soul & R'n'B & Disco

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

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Июль
19 июля воскресенье
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
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