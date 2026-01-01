Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Киноафиша
Soul Cream | Funk & Soul & R'n'B & Disco
Soul Cream | Funk & Soul & R'n'B & Disco
16+
соул
фанк
Возраст
16+
Билеты от 1000₽
О концерте
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Июль
19 июля
воскресенье
19:00
Ритм-блюз
Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
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от 1000 ₽
В ближайшие дни
12+
Джаз
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