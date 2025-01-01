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Спектакль В зоне доступа

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Опасная игра

На первый взгляд, всё просто: близкие друзья собираются за ужином и решают поиграть в безобидную, на первый взгляд, игру.

Мобильные телефоны на столе

Каждый кладёт свой телефон на стол, включает громкую связь и обещает зачитывать вслух все поступающие сообщения. Однако эта затея становится настоящей проверкой отношений.

Друзья или незнакомцы?

Годы дружбы кажутся нерушимыми, но неожиданно начинают всплывать скрытые тайны, секреты и недомолвки. Игра превращается в эмоциональный детонатор, который вскрывает глубины человеческой натуры.

Обычная история в любом городе

Это история о людях нашего времени, о доверии, честности и границах личного пространства. И хотя действие разворачивается здесь и сейчас, сюжет мог бы произойти где угодно, потому что в основе лежат универсальные человеческие чувства и слабости.

Готовы ли мы на самом деле узнать правду друг о друге? И какой ценой?

 

Режиссер
Иван Миневцев
В ролях
Иван Косичкин
Иван Косичкин
Александра Белоглазова
Александра Белоглазова
Андрей Кондаков
Наталья Баландина
Наталья Благих

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 2000 ₽

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