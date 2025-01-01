Спектакль В зоне доступа

Опасная игра

На первый взгляд, всё просто: близкие друзья собираются за ужином и решают поиграть в безобидную, на первый взгляд, игру.

Мобильные телефоны на столе

Каждый кладёт свой телефон на стол, включает громкую связь и обещает зачитывать вслух все поступающие сообщения. Однако эта затея становится настоящей проверкой отношений.

Друзья или незнакомцы?

Годы дружбы кажутся нерушимыми, но неожиданно начинают всплывать скрытые тайны, секреты и недомолвки. Игра превращается в эмоциональный детонатор, который вскрывает глубины человеческой натуры.

Обычная история в любом городе

Это история о людях нашего времени, о доверии, честности и границах личного пространства. И хотя действие разворачивается здесь и сейчас, сюжет мог бы произойти где угодно, потому что в основе лежат универсальные человеческие чувства и слабости.

Готовы ли мы на самом деле узнать правду друг о друге? И какой ценой?