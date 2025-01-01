Спектакль Мы

Театр Стаса Намина представляет новый авторский проект московского хореографа Кати Горячевой — «Мы», основанный на знаменитом романе-антиутопии Евгения Замятина. Работая в театре уже много лет, Катя Горячева привнесла в сценическое искусство свежий взгляд и оригинальные решения, собрав в одной постановке немного философии и много движения.
В «Мы» хореограф исследует концепцию свободы и несвободы, обративаясь к наследию таких мастеров, как Георгий Гурджиев с его сакральными танцами и Айседора Дункан, стремившаяся пробудить «свободный дух в раскрепощённом теле». Спектакль включает размышления о покорности и бунте, безликости и индивидуальности, а также попытку соединить разум, чувства и движения.
Следует отметить, что в спектакле используется стробоскоп. Если вы чувствуете дискомфорт при ярких вспышках света или у вас есть светочувствительность, пожалуйста, учитывайте это при принятии решения о посещении спектакля.
Возрастные ограничения: 16+
Продолжительность: 1 час 20 минут
