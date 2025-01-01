Меню
Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль «Мы»: Музыкально-пластическая интерпретация антиутопии Замятина

Театр Стаса Намина представляет новый авторский проект московского хореографа Кати Горячевой — «Мы», основанный на знаменитом романе-антиутопии Евгения Замятина. Работая в театре уже много лет, Катя Горячева привнесла в сценическое искусство свежий взгляд и оригинальные решения, собрав в одной постановке немного философии и много движения.

В «Мы» хореограф исследует концепцию свободы и несвободы, обративаясь к наследию таких мастеров, как Георгий Гурджиев с его сакральными танцами и Айседора Дункан, стремившаяся пробудить «свободный дух в раскрепощённом теле». Спектакль включает размышления о покорности и бунте, безликости и индивидуальности, а также попытку соединить разум, чувства и движения.

Световое оформление и безопасность

Следует отметить, что в спектакле используется стробоскоп. Если вы чувствуете дискомфорт при ярких вспышках света или у вас есть светочувствительность, пожалуйста, учитывайте это при принятии решения о посещении спектакля.

Возрастные ограничения: 16+

Продолжительность: 1 час 20 минут

Действующие лица и исполнители

  • Д-503 — Артемий Поляков
  • I-330 — Ильина Шмакова
  • О-90 — Олеся Левина
  • S-4711 — Иван Фёдоров
  • R-13 — Владимир Филиппов
  • Благодетель — Ольга Терехун
  • X-037 — Наталья Дудорова
  • K-15 — Константин Муранов
  • U — Вера Зудина
  • w-71 — Эмиль Киракосян

Команда постановки

  • Идея, постановка, режиссура, хореография: Катя Горячева
  • Художник-постановщик: Александр Кривошапкин
  • Музыка и автор либретто: Роман Шмаков
  • Сведение и мастеринг: Евгений Печёнкин
  • Музыкальный руководитель: Николай Новопашин
  • Художник по свету: Александр Пейков

Не упустите возможность стать частью этой незабываемой постановки, которая подняла актуальные вопросы о человеческой природе и общественной свободе!

Режиссер
Екатерина Горячева
В ролях
Артемий Поляков
Ильина Шмакова
Олеся Левина
Иван Федоров
Владимир Филиппов

30 октября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мы Мы Мы Мы Мы Мы

