Спектакль «Мы»: Музыкально-пластическая интерпретация антиутопии Замятина

Театр Стаса Намина представляет новый авторский проект московского хореографа Кати Горячевой — «Мы», основанный на знаменитом романе-антиутопии Евгения Замятина. Работая в театре уже много лет, Катя Горячева привнесла в сценическое искусство свежий взгляд и оригинальные решения, собрав в одной постановке немного философии и много движения.

В «Мы» хореограф исследует концепцию свободы и несвободы, обративаясь к наследию таких мастеров, как Георгий Гурджиев с его сакральными танцами и Айседора Дункан, стремившаяся пробудить «свободный дух в раскрепощённом теле». Спектакль включает размышления о покорности и бунте, безликости и индивидуальности, а также попытку соединить разум, чувства и движения.

Световое оформление и безопасность

Следует отметить, что в спектакле используется стробоскоп. Если вы чувствуете дискомфорт при ярких вспышках света или у вас есть светочувствительность, пожалуйста, учитывайте это при принятии решения о посещении спектакля.

Возрастные ограничения: 16+

Продолжительность: 1 час 20 минут

Действующие лица и исполнители

Д-503 — Артемий Поляков

I-330 — Ильина Шмакова

О-90 — Олеся Левина

S-4711 — Иван Фёдоров

R-13 — Владимир Филиппов

Благодетель — Ольга Терехун

X-037 — Наталья Дудорова

K-15 — Константин Муранов

U — Вера Зудина

w-71 — Эмиль Киракосян

Команда постановки

Идея, постановка, режиссура, хореография: Катя Горячева

Катя Горячева Художник-постановщик: Александр Кривошапкин

Александр Кривошапкин Музыка и автор либретто: Роман Шмаков

Роман Шмаков Сведение и мастеринг: Евгений Печёнкин

Евгений Печёнкин Музыкальный руководитель: Николай Новопашин

Николай Новопашин Художник по свету: Александр Пейков

