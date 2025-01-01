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Дама с собачкой
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дама с собачкой

Спектакль Дама с собачкой

Постановка
Губернский театр 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Курортный роман по Чехову на сцене московского Губернского театра

Приглашаем вас на спектакль, основанный на одном из самых известных рассказов Антона Павловича Чехова. Эта драма рассказывает об истории, как курортный роман двух, казалось бы, благополучных людей изменяет весь ход их жизни.

Сюжет

Дмитрий Дмитриевич Гуров — человек, который заполняет свои дни обедами в ресторанах и поисками новых любовных приключений. Цинично оправдывая свои пристрастия несчастливой семейной жизнью, он живет по накатанной колее. Однако однажды его жизнь меняется. Встреча с женщиной, которая начинается как курортный роман, оборачивается тем, что доселе было неведомо для обоих — настоящей любовью.

Темы и размышления

В спектакле, поставленном Аллой Решетниковой, история любви становится глубоким размышлением о поиске истинного себя. Встретив по-настоящему близкого человека, герои задают себе и нам вопрос: как воспринимать эту впервые в жизни случившуюся Любовь — как дар или проклятие? Как справиться с чувствами, если они открывают несчастье всех прежних лет, прожитых без настоящей любви?

Глубина чувств

Вечная история о мужчине и женщине оборачивается горьким и сложным пересмотром прежней жизни. Это — драматическая попытка вырваться из бесконечного ряда «не моих» событий и «не моих» людей. Спектакль заставляет задуматься о том, как трудно принять по-настоящему важные чувства и что они могут изменить в жизни.

Не пропустите уникальную возможность увидеть эту захватывающую драму на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой

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