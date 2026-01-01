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В кругу друзей. МБФ Владимира Спивакова
Билеты от 400₽
Киноафиша В кругу друзей. МБФ Владимира Спивакова

В кругу друзей. МБФ Владимира Спивакова

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Билеты от 400₽

О концерте

Концерт МБФ Владимира Спивакова в Доме музыки

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в Доме музыки в Москве. Это событие объединит талантливых музыкантов и зрителей, стремящихся поддержать важные культурные инициативы.

О программе концерта

В программе прозвучат произведения классической музыки, а также современные композиции. На сцене выступят как опытные виртуозы, так и молодые исполнители, представляющие различные музыкальные направления. Каждый номер станет настоящим подарком для ценителей искусства.

Цели и задачи фонда

Фонд Владимира Спивакова занимается поддержкой молодых талантов и развитием культурных проектов. Каждое выступление является вкладом в будущие достижения музыкантов, что делает участие зрителей не только приятным, но и значимым.

Как попасть на концерт

Билеты на концерт уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого замечательного события и поддержать борцов за высокую культуру. Больше информации о доступных местах и условиях покупки билетов можно найти на официальном сайте Дома музыки.

Купить билет на концерт В кругу друзей. МБФ Владимира Спивакова

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25 апреля воскресенье
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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