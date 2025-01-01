Спектакль Жестокие игры

«Жестокие игры» — спектакль о любви, боли и взрослении

Три друга, три драмы, один путь к любви.

В спектакле "Жестокие игры" переплетаются судьбы трех молодых людей, каждый из которых сталкивается с личными трагедиями. Кай остался с чувством вины после развода родителей. Терентия вынуждена была повзрослеть слишком рано из-за проблем с отцом-алкоголиком. Никита кажется успешным, но на самом деле он никем не любим, несмотря на свою востребованность.

Нели — та, кто меняет всё.

Мир этих троих героев изменяет Нели — бесшабашная, добрая и загадочная девушка. С её приходом в жизни молодых людей начинается настоящая трансформация: она приносит любовь, которая преображает всё вокруг.

Тонкая граница между детством и взрослой жизнью.

«Жестокие игры» — это спектакль, который звучит с болью и радостью. Это не «детский» спектакль, а откровенная история о том, как человеческие отношения, а также все те травмы и радости, которые мы уносим с детства, помогают войти в взрослый мир. Этот спектакль о том, как не сломаться на этом пути, несмотря на сложности.

В конце зрителей ждет важное напоминание: «Жить очень сложно, но жить стоит!»