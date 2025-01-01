Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жестокие игры
Киноафиша Жестокие игры

Спектакль Жестокие игры

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Жестокие игры» — спектакль о любви, боли и взрослении

Три друга, три драмы, один путь к любви.

В спектакле "Жестокие игры" переплетаются судьбы трех молодых людей, каждый из которых сталкивается с личными трагедиями. Кай остался с чувством вины после развода родителей. Терентия вынуждена была повзрослеть слишком рано из-за проблем с отцом-алкоголиком. Никита кажется успешным, но на самом деле он никем не любим, несмотря на свою востребованность.

Нели — та, кто меняет всё.

Мир этих троих героев изменяет Нели — бесшабашная, добрая и загадочная девушка. С её приходом в жизни молодых людей начинается настоящая трансформация: она приносит любовь, которая преображает всё вокруг.

Тонкая граница между детством и взрослой жизнью.

«Жестокие игры» — это спектакль, который звучит с болью и радостью. Это не «детский» спектакль, а откровенная история о том, как человеческие отношения, а также все те травмы и радости, которые мы уносим с детства, помогают войти в взрослый мир. Этот спектакль о том, как не сломаться на этом пути, несмотря на сложности.

В конце зрителей ждет важное напоминание: «Жить очень сложно, но жить стоит!»

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Елена Радевич
Александр Куликов
Наталья Мызникова
Регина Щукина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 700 ₽

Фотографии

Жестокие игры Жестокие игры Жестокие игры Жестокие игры Жестокие игры

В ближайшие дни

Фестиваль «Золотая Маска». Маленький концерт для фортепиано с медведем
6+
Детский Кукольный
Фестиваль «Золотая Маска». Маленький концерт для фортепиано с медведем
17 августа в 11:00 Большой театр кукол
от 1000 ₽
Преступление. Наказание?
16+
Иммерсивный
Преступление. Наказание?
2 августа в 19:00 Пространство «Замок на Невском»
от 900 ₽
Последний Романовъ
16+
Мюзикл
Последний Романовъ
4 сентября в 19:00 Колизей
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше