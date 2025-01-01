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Странная миссис Сэвидж
Киноафиша Странная миссис Сэвидж

Спектакль Странная миссис Сэвидж

Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о силе доброты

«Странная миссис Сэвидж» — это трогательная и остроумная история о силе доброты и человеческих взаимоотношений. Главная героиня, миссис Сэвидж, оказывается в сумасшедшем доме благодаря своим приемным детям, которые не понимают её стремления делать людей счастливыми.

Сюжет

У миссис Сэвидж есть мечта — использовать своё состояние на благо других. Однако её дети, развращенные деньгами, видят в этом угрозу и помещают её в психиатрическую клинику. Здесь она встречает необычных пациентов, которые помогают ей увидеть мир с другой стороны.

Темы и настроение

Спектакль исследует тему истинных ценностей и показывает, что даже в «немного ненормальном» мире можно найти свет и доброту. Как в любой сказке, добро побеждает зло, и миссис Сэвидж возвращается, чтобы продолжать своё дело — «спешить делать добро».

Приходите и погрузитесь в эту вдохновляющую историю о победе доброты и человечности!

Режиссер
Александр Кузин
В ролях
Татьяна Ткач
Наталья Ионова
Мария Цветкова-Овсянникова
Сергей Гамов
Александр Безруков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Странная миссис Сэвидж Странная миссис Сэвидж Странная миссис Сэвидж Странная миссис Сэвидж Странная миссис Сэвидж Странная миссис Сэвидж

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