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Уральские Пельмени. Дожуем до понедельника
Киноафиша Уральские Пельмени. Дожуем до понедельника

Уральские Пельмени. Дожуем до понедельника

12+
Возраст 12+

О концерте

Шоу «Уральские Пельмени» в Дворце молодёжи

В Дворце молодёжи состоится невероятное шоу «Уральские Пельмени», которое уже зарекомендовало себя как один из самых ярких проектов в мире отечественного юмора. Эта известная команда прославилась своими весёлыми шутками и номерами, которые становятся цитатами, любимыми зрителями по всей стране.

О команде

Артисты коллектива с успехом воплощают множество различных образов, а авторы группы продолжают радовать зрителей новыми номерами, обращая внимание на актуальные темы. Шоу популярно не только в Екатеринбурге, где проходит большинство премьер, но и далеко за его пределами.

Что ожидать от шоу

«Уральские Пельмени» — это официальный поставщик белого юмора в России. Их шутки с лёгкостью выходят за рамки сцены и быстро становятся частью разговоров зрителей. Каждый артист обладает своим уникальным стилем и ярким образом, что делает шоу особенно запоминающимся и интерактивным для зрителей.

Это — идеальный выбор для семейного просмотра и отличное времяпрепровождение для всех, кто ценит качественный юмор и искренние эмоции. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального события!

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В других городах
Ноябрь
13 ноября пятница
20:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
14 ноября суббота
18:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1

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