Ференц Лист: повелитель фортепиано
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт-посвящение Ференцу Листу в Свердловской детской филармонии

Свердловская детская филармония приглашает на концерт, посвященный выдающемуся композитору Ференцу Листу. Это мероприятие является частью цикла просветительских программ, которые знакомят слушателей с жизнью и творчеством великих композиторов.

Ференц Лист не просто мастер музыкального искусства; он стал виртуозом фортепиано, который удивлял своих современников своим уникальным стилем исполнения. Лист считается первым «рок-кумиром» в истории музыки, оставив заметный след в классической традиции и вдохновив множество музыкантов после себя.

Приходите насладиться музыкой и узнать больше о жизни этого гениального композитора!

Декабрь
5 декабря суббота
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

