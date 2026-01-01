Ференц Лист: повелитель фортепиано

Концерт-посвящение Ференцу Листу в Свердловской детской филармонии

Свердловская детская филармония приглашает на концерт, посвященный выдающемуся композитору Ференцу Листу. Это мероприятие является частью цикла просветительских программ, которые знакомят слушателей с жизнью и творчеством великих композиторов.

Ференц Лист не просто мастер музыкального искусства; он стал виртуозом фортепиано, который удивлял своих современников своим уникальным стилем исполнения. Лист считается первым «рок-кумиром» в истории музыки, оставив заметный след в классической традиции и вдохновив множество музыкантов после себя.

Приходите насладиться музыкой и узнать больше о жизни этого гениального композитора!