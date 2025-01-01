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Укрощение строптивой
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Киноафиша Укрощение строптивой

Спектакль Укрощение строптивой

Шекспировские страсти в классической постановке истории Петруччо и Катарины
Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Пьеса «Укрощение строптивой» — комедия Шекспира о битве полов

«Укрощение строптивой» — одна из самых знаменитых комедий Уильяма Шекспира, которая уже много веков считается эталоном жанра. Основная сюжетная линия разворачивается вокруг противостояния двух главных героев — строптивой Катарины и её упрямого мужа Петруччо. В этой комедии ярко отражены элементы типичной битвы полов, столь любимой англичанами.

Сюжет пьесы

В Падуе случайно оказывается веронский дворянин Петруччо, который узнает, что у синьора Баптисты есть две дочери: милая и желанная Бьянка и строптивая Катарина. В отличие от Бьянки, у которой множество поклонников, Катарину, несмотря на её богатое приданое, обходят стороной. Петруччо, чьи намерения далеко не так благородны, как кажется на первый взгляд, решает жениться на Катарине ради её приданого. Однако, как он сам утверждает, «она строптива, но и я упрям».

Сюжет разворачивается в комическом ключе, где Петруччо решает укротить свою будущую жену через различные фарсовые методы, а также путём обмана и манипуляций. Всё это ведёт к преображению Катарины, и в конце концов, её «укрощение» оборачивается искренней и страстной любовью.

Основные темы 

Шекспир в «Укрощении строптивой» высмеивает светское общество, которое оценивает людей и их отношения через призму социальных статусов и материальных интересов. В пьесе много смеха, но также есть глубокие размышления о браке, власти, любви и том, как эти аспекты могут переплетаться в сложных отношениях.

Современное прочтение 

Спектакль, исполненный лучшими артистами театра, предлагает современную интерпретацию классической пьесы. В нём раскрывается не только комизм ситуаций, но и игра актеров, их умение создавать контрасты между комическим и драматическим, делая сюжет доступным для зрителей разных возрастов.

Если вы хотите насладиться смешной и умной комедией, которая всё ещё актуальна и может заставить задуматься, «Укрощение строптивой» будет отличным выбором!

Режиссер
Валентин Плучек
В ролях
Александр Воеводин
Александр Чевычелов
Юрий Горин
Никита Манилов
Антон Буглак

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
7 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
21 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
5 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Укрощение строптивой Укрощение строптивой Укрощение строптивой Укрощение строптивой Укрощение строптивой Укрощение строптивой Укрощение строптивой Укрощение строптивой

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