Материнское поле
Киноафиша Материнское поле

Спектакль Материнское поле

Постановка
Краснодарский молодежный театр 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Материнское поле». Исследование женской судьбы в постановке Краснодарского Молодежного театра 

«Материнское поле» — это глубокая и трогательная история, охватывающая судьбы женщин, семей и целых народов. Спектакль исследует не только физическое пространство родного поля, но и эмоциональную связь, которую оно создает между людьми.

Сюжет и персонажи

Главная героиня, Толгонай, ведет диалог с родным полем, которое становится для нее не просто фоном, а живым существом, способным слушать и понимать. В этом диалоге она делится своими воспоминаниями, радостями и горестями. Поле становится источником ее силы, мужества и душевной стойкости, особенно в тяжелые годы войны.

Тема и значение

Спектакль затрагивает важные темы любви, утраты и надежды. Он напоминает о том, что родное место может быть опорой в самые трудные времена. «Материнское поле» — это история о том, как место, где мы выросли, формирует наши судьбы и помогает нам преодолевать преграды.

Интересные факты

  • Спектакль основан на произведении известного автора, который вдохновил многих на размышления о родине и семье.
  • Режиссер постановки — талантливый театральный деятель, который известен своими глубокими интерпретациями классических и современных текстов.
  • В спектакле используются элементы народного творчества, что придает ему уникальную атмосферу и аутентичность.

Не упустите возможность увидеть «Материнское поле» — спектакль, который подарит вам новые эмоции и заставит задуматься о вечных ценностях, связанных с домом и родной землей.

Режиссер
Даниил Безносов
В ролях
Инга Аничкина
Юлия Макарова
Ян Новиков
Евгений Парафилов
Александр Теханович
