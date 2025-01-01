Спектакль Легенда о любви

Легенда о любви: возрождение шедевра балета

Мировая премьера балета Арифа Меликова «Легенда о любви» по пьесе Назыма Хикмета состоялась в Ленинграде 23 марта 1961 года. Спектакль, созданный молодым хореографом Юрием Григоровичем, стал настоящей сенсацией и сделал значительный вклад в развитие русского балета XX века.

Новая балетная эстетика

В «Легенде о любви» синтезированы симфонические формы развития танца, конфликтная драматургия и острый психологизм персонажей. Музыка и хореография создают уникальный художественный поток, который был воспринят как манифест новой балетной эстетики. На премьере писатель Назым Хикмет, автор исходного материала, был впечатлён работой театра: «Я бы хотел, чтобы эту постановку смотрели все», — отметил он.

Глобальное признание

Спектакль быстро завоевал популярность как в стране, так и за её пределами. Юрий Григорович с успехом ставил балет в различных городах, включая Новосибирск (1961), Баку (1962), Москву (Большой театр, 1965) и Прагу (1963). Возвращение «Легенды о любви» в Турцию является исполнением мечты Назыма Хикмета, который хотел, чтобы балет увидели зрители по всему миру: от Парижа до Стамбула.

Вдохновение для сегодняшних интерпретаторов

Сюжет о любви каменотеса Ферхада и восточной принцессы Ширин, основанный на народной легенде, насчитывает многие века. Современное исполнение и хореография пробуждают к жизни древнее сказание, позволяя ему оставаться актуальным и востребованным.