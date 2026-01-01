Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Украденная молодость
Киноафиша Украденная молодость

Спектакль Украденная молодость

Постановка
Татарский театр «Нур» 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

История одной судьбоносной встречи

Театр «Нур» представляет постановку о женщине, чья жизнь кардинально меняется после встречи с деспотичным мужем. Главная героиня, столкнувшись с жестокостью и отсутствием поддержки, решает уйти от мужа и вернуться в родную деревню. Там она находит опору в добрых людях и обретает новый смысл жизни.

Режиссёр Ильдар Валеев, заслуженный артист и деятель искусств Республики Башкортостан, вместе с художником Нурией Габидуллиной, заслуженным художником, создали трогательную историю о втором шансе и преодолении трудностей. Спектакль увлечёт тех, кто ценит человеческие драмы и поиски нового начала.

После случайной, судьбоносной встречи, унылые дни главной героини сменяются радостными переживаниями. Она бежит от мужа-деспота в заброшенный дом своих родителей. Время молодости, наполненное несчастьями и болью, находится в прошлом, но история показывает, что никогда не поздно начинать жизнь заново. Выбор, который предстоит сделать героине, принесёт ей важные обретения и новую надежду.

Создатели спектакля

Режиссёр: Ильдар Валеев

Художник: Нурия Габидуллина

Художник по костюмам: Наталья Степанова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

 

Купить билет на спектакль Украденная молодость

Помощь с билетами
В других городах
Март
31 марта вторник
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 400 ₽

Фотографии

Украденная молодость Украденная молодость Украденная молодость Украденная молодость

В ближайшие дни

Галиябану
12+
Драма
Галиябану
24 марта в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 400 ₽
Царевна лягушка
0+
Кукольный Детский
Царевна лягушка
29 марта в 12:00 Башкирский государственный театр кукол
от 500 ₽
Тьма египетская
16+
Кукольный
Тьма египетская
19 марта в 19:00 Башкирский государственный театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше