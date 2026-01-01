Спектакль Украденная молодость

История одной судьбоносной встречи

Театр «Нур» представляет постановку о женщине, чья жизнь кардинально меняется после встречи с деспотичным мужем. Главная героиня, столкнувшись с жестокостью и отсутствием поддержки, решает уйти от мужа и вернуться в родную деревню. Там она находит опору в добрых людях и обретает новый смысл жизни.

Режиссёр Ильдар Валеев, заслуженный артист и деятель искусств Республики Башкортостан, вместе с художником Нурией Габидуллиной, заслуженным художником, создали трогательную историю о втором шансе и преодолении трудностей. Спектакль увлечёт тех, кто ценит человеческие драмы и поиски нового начала.

После случайной, судьбоносной встречи, унылые дни главной героини сменяются радостными переживаниями. Она бежит от мужа-деспота в заброшенный дом своих родителей. Время молодости, наполненное несчастьями и болью, находится в прошлом, но история показывает, что никогда не поздно начинать жизнь заново. Выбор, который предстоит сделать героине, принесёт ей важные обретения и новую надежду.

Создатели спектакля

Режиссёр: Ильдар Валеев

Художник: Нурия Габидуллина

Художник по костюмам: Наталья Степанова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан