Моя теща
Киноафиша Моя теща

Спектакль Моя теща

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

На сцене театра "Нур": конфликт тёщи и влюблённых

В театре «Нур» зрителей ждёт захватывающая постановка о конфликте интересов между тёщей и влюблённой парой. Молодые герои готовы преодолеть все преграды на пути к любви, даже если это потребует хитрости и изобретательности.

Семейные страсти на театральной сцене

В центре сюжета — противостояние тёщи с генеральским характером и высокими требованиями и влюблённых, которые стремятся защитить свои чувства. Эта история полна острых драматических моментов, когда каждое действие приводит к новым неурядицам.

Для любителей глубоких семейных конфликтов

Спектакль будет интересен тем, кто ценит захватывающие истории о любви и семейных столкновениях. Здесь поднимаются важные вопросы о взаимоотношениях и о том, как порой преданность становится предметом испытаний.

Не упустите возможность увидеть эту волнующую историю на сцене театра «Нур»!

Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽
4 января воскресенье
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽
10 января суббота
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽

