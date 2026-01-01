Оповещения от Киноафиши
Тьма египетская
Спектакль Тьма египетская

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 16+
Продолжительность 70 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Тьма египетская» в Башкирском государственном театре кукол

В Башкирском государственном театре кукол состоится спектакль по мотивам цикла рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». В центре сюжета — молодой доктор, только что окончивший институт и приехавший работать в сельскую больницу.

Главный герой почти сразу сталкивается с трудностями, вызванными «темнотой» крестьян, а также бездорожьем и отсутствием фонарей в селе. Спектакль в стиле магического реализма исследует такие важные темы, как жизнь и смерть, человеческая судьба и моральный выбор.

Это произведение призывает задуматься о человечности, сострадании и ответственности, оставляя зрителей с глубокими размышлениями о природе человеческого существования. Спектакль станет интересен тем, кто ценит глубокие философские мысли и творчество Булгакова.

Март
5 марта четверг
19:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽
19 марта четверг
19:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽

