Спектакль «Тьма египетская» в Башкирском государственном театре кукол

В Башкирском государственном театре кукол состоится спектакль по мотивам цикла рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». В центре сюжета — молодой доктор, только что окончивший институт и приехавший работать в сельскую больницу.

Главный герой почти сразу сталкивается с трудностями, вызванными «темнотой» крестьян, а также бездорожьем и отсутствием фонарей в селе. Спектакль в стиле магического реализма исследует такие важные темы, как жизнь и смерть, человеческая судьба и моральный выбор.

Это произведение призывает задуматься о человечности, сострадании и ответственности, оставляя зрителей с глубокими размышлениями о природе человеческого существования. Спектакль станет интересен тем, кто ценит глубокие философские мысли и творчество Булгакова.