Спектакль Удивительный день

Удивительный день
Постановка
Кот Вильям 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный спектакль для самых маленьких в Санкт-Петербурге

В театре «Кот Вильям» пройдет увлекательный спектакль о забавной Улитке и её четверых малышах, которые разбежались по всему миру. Это зрелище станет настоящим праздником для маленьких зрителей, способным перенести их в волшебный мир природы.

Сюжет основан на приключениях Улитки, которая однажды стала мамой для четырех любопытных малышек. И как же вы думаете, что они сделали в первый же момент? Верно! Они отправились на поиски удивительных открытий, рассекаясь по миру. На сцене дети услышат, как жужжат жуки, летают светлячки и увидят огромную красивую бабочку.

Подарок для маленьких зрителей

Спектакль отлично подойдет для любителей сказочных историй и интерактивных представлений. Каждый юный зритель получит в подарок улиточку из фетра, с которой можно продолжить игру и дома.

Не пропустите этот волшебный спектакль, который подарит яркие эмоции и станет чудесным воспоминанием для всей семьи!

Июнь
11 июня четверг
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1300 ₽
20 июня суббота
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1300 ₽
28 июня воскресенье
15:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1300 ₽

Фотографии

