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Все о Еве
Киноафиша Все о Еве

Спектакль Все о Еве

Постановка
Театр комедии им. Акимова 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Драма о закулисье, актерских интригах и женской лести

«Все о Еве» — одна из самых известных пьес, раскрывающих тонкости закулисной жизни театра, актерские интриги и женскую хитрость. Спектакль затрагивает важнейшие темы, такие как смысл творчества, честь, талант и меняющиеся роли в жизни.

История Марго и Евы

Сюжет основан на истории, рассказанной американской журналисткой Мэри Орр. Звезда Бродвея, блестящая и успешная актриса Марго Ченнинг, неожиданно сталкивается с амбициозной и расчетливой дебютанткой, которая, казалось бы, не может конкурировать с её величием. Однако, взяв под своё крыло юную, на вид наивную поклонницу — Еву Харрингтон, Марго вскоре оказывается в тени своей «помощницы», которая стремительно захватывает её место на пьедестале славы.

Коварство и любовь: Миф или реальность?

Как и в жизни, на сцене мужские персонажи не в силах претендовать на такие поступки, ведь истинное мастерство в манипуляции и завоевании славы часто оказывается за кулисами женщины. Способна ли только Ева на такие жертвы ради успеха, или это её особое дарование, которое становится её проклятием?

Экран и сцена

Известная кинолента Джозефа Манкевича, снятая по мотивам статьи, была удостоена 14 номинаций на «Оскара», а история коварной «Золушки» с ошеломляющим успехом вскоре завоевала сценические подмостки. В пьесе есть всё: коварство и любовь, театр и закулисная изнанка, деньги и слава, красота и обман.

Режиссер
Андрей Цисарук
В ролях
Виктория Криулина
Наталья Ткаченко
Наталья Шостак
Елена Руфанова
Владимир Миронов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

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