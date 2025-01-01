Спектакль Мнимый больной

Классика Мольера в Небольшом драматическом театре

В уютном пространстве НДТ оживает классика Мольера, рассказанная с душевной теплотой и тонкой иронией. «Мнимый больной», поставленный режиссёром Кириллом Сёминым, предлагает зрителям взглянуть на вечные семейные драмы через многослойные шторы, скрывающие мир господина Аргана — ипохондрика, домашнего тирана, но в глубине души человека, искренне желающего счастья для себя и близких.

О чем спектакль?

Это история семьи, где каждый стремится «причинить добро» — и при этом, как часто бывает, ранит родных. Пьеса исследует взаимоотношения родителей и детей, которые, несмотря на все попытки понять друг друга, словно говорят на разных языках. Однако за словесными баталиями, сражениями с подушками и остроумными диалогами кроется безграничная любовь, узнаваемая и трогательная.

Спектакль пронизан светлым юмором и нежной музыкой с французскими акцентами. В минуты гнева героини — жена, служанка и дочери Аргана — превращаются в импровизированный оркестр, стремясь укротить сурового главы семейства.

Почему стоит посмотреть?

Актуальность и близость темы: несмотря на то, что пьеса была написана в XVII веке, она остаётся зеркалом современных семейных отношений.

несмотря на то, что пьеса была написана в XVII веке, она остаётся зеркалом современных семейных отношений. Непривычно добрый юмор: вместо едкого сарказма — мягкая ирония, которая лечит лучше любого лекарства.

вместо едкого сарказма — мягкая ирония, которая лечит лучше любого лекарства. Живая музыка: французские мотивы добавляют спектаклю особого очарования.

французские мотивы добавляют спектаклю особого очарования. Прекрасный актёрский состав: в главной роли — Сергей Уманов, создающий многогранный образ Аргана.

Спектакль для тех, кто:

Любит комедии с философским подтекстом.

Ценит оригинальные интерпретации классики.

Хочет посмеяться, задуматься и, возможно, чуть ближе понять своих близких.

«Мнимый больной» в НДТ — это история, в которой легко узнать себя, а по окончании хочется обнять всех, кто рядом.