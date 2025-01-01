Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мнимый больной
Билеты от 2000₽
Киноафиша Мнимый больной

Спектакль Мнимый больной

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Классика Мольера в Небольшом драматическом театре

В уютном пространстве НДТ оживает классика Мольера, рассказанная с душевной теплотой и тонкой иронией. «Мнимый больной», поставленный режиссёром Кириллом Сёминым, предлагает зрителям взглянуть на вечные семейные драмы через многослойные шторы, скрывающие мир господина Аргана — ипохондрика, домашнего тирана, но в глубине души человека, искренне желающего счастья для себя и близких.

О чем спектакль?

Это история семьи, где каждый стремится «причинить добро» — и при этом, как часто бывает, ранит родных. Пьеса исследует взаимоотношения родителей и детей, которые, несмотря на все попытки понять друг друга, словно говорят на разных языках. Однако за словесными баталиями, сражениями с подушками и остроумными диалогами кроется безграничная любовь, узнаваемая и трогательная.

Спектакль пронизан светлым юмором и нежной музыкой с французскими акцентами. В минуты гнева героини — жена, служанка и дочери Аргана — превращаются в импровизированный оркестр, стремясь укротить сурового главы семейства.

Почему стоит посмотреть?

  • Актуальность и близость темы: несмотря на то, что пьеса была написана в XVII веке, она остаётся зеркалом современных семейных отношений.
  • Непривычно добрый юмор: вместо едкого сарказма — мягкая ирония, которая лечит лучше любого лекарства.
  • Живая музыка: французские мотивы добавляют спектаклю особого очарования.
  • Прекрасный актёрский состав: в главной роли — Сергей Уманов, создающий многогранный образ Аргана.

Спектакль для тех, кто:

  • Любит комедии с философским подтекстом.
  • Ценит оригинальные интерпретации классики.
  • Хочет посмеяться, задуматься и, возможно, чуть ближе понять своих близких.

«Мнимый больной» в НДТ — это история, в которой легко узнать себя, а по окончании хочется обнять всех, кто рядом.

Режиссер
Кирилл Семин
В ролях
Сергей Уманов
Вера Тран
Анна Шельпякова
Нина Малышева
Даниил Шигапов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Спасти Бибигона!
6+
Детский Премьера Иммерсивный
Спасти Бибигона!
24 августа в 11:00 Театр кукол им. Образцова
от 3000 ₽
Волшебная лампа Аладдина
0+
Детский Цирк
Волшебная лампа Аладдина
1 ноября в 16:00 ДК «Прожектор»
от 1300 ₽
Август: Графство Осейдж
18+
Драма
Август: Графство Осейдж
21 ноября в 19:00 Театр им. Маяковского
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше