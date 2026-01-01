Концерт группы Trubetskoy в вашем городе

Встречайте концерт группы Trubetskoy. Это минский коллектив, в состав которого вошли половина участников легендарного состава группы «Ляпис Трубецкой». Концертная программа охватывает разные эпохи творчества «Ляписов», а также оба альбома группы Trubetskoy.

Звуки русского рока

Группа Trubetskoy исполняет как знаменитые хиты «Ляписов», так и собственные композиции, что сделает концерт привлекательным для всех поклонников русского рока. Среди участникаы коллектива — вокалист Павел Булатников, который был вторым голосом «ляписов» с 1997 по 2014 год и солировал в таких популярных композициях, как «Яблони», «Березки» и «Черно-белый день».

Вместе с ним на сцене выступят:

Дмитрий Свиридович — бас-гитарист и со-основатель «Ляпис Трубецкой» ;

— бас-гитарист и со-основатель ; Иван Галушко — тромбонист, участник классической духовой секции;

— тромбонист, участник классической духовой секции; Пётр Марцинкевич — трубач и талантливый музыкант;

— трубач и талантливый музыкант; Сергей Подливахин — барабанщик- virtuoz;

— барабанщик- virtuoz; Виталий Вечерский — гитарист и продюсер.

Объединение традиций и новаторства

Концертная программа группы Trubetskoy включает не только известные хиты, но и менее распространенные композиции, которые станут приятным открытием для зрителей. Быстрые песни будут чередоваться с медленными, создавая динамичную атмосферу. Заключительный блок выступления будет наполнен и знакомыми хитовыми мелодиями, которые подпевают даже охранники в зале.

Не упустите шанс увидеть и услышать такие песни, как «Ау», «В платье белом», «Ты кинула» и «Котик» в исполнении людей, ставших частью их создания!