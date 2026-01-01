Оповещения от Киноафиши
Trubetskoy
16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы Trubetskoy в вашем городе

Встречайте концерт группы Trubetskoy. Это минский коллектив, в состав которого вошли половина участников легендарного состава группы «Ляпис Трубецкой». Концертная программа охватывает разные эпохи творчества «Ляписов», а также оба альбома группы Trubetskoy.

Звуки русского рока

Группа Trubetskoy исполняет как знаменитые хиты «Ляписов», так и собственные композиции, что сделает концерт привлекательным для всех поклонников русского рока. Среди участникаы коллектива — вокалист Павел Булатников, который был вторым голосом «ляписов» с 1997 по 2014 год и солировал в таких популярных композициях, как «Яблони», «Березки» и «Черно-белый день».

Вместе с ним на сцене выступят:

  • Дмитрий Свиридович — бас-гитарист и со-основатель «Ляпис Трубецкой»;
  • Иван Галушко — тромбонист, участник классической духовой секции;
  • Пётр Марцинкевич — трубач и талантливый музыкант;
  • Сергей Подливахин — барабанщик- virtuoz;
  • Виталий Вечерский — гитарист и продюсер.

Объединение традиций и новаторства

Концертная программа группы Trubetskoy включает не только известные хиты, но и менее распространенные композиции, которые станут приятным открытием для зрителей. Быстрые песни будут чередоваться с медленными, создавая динамичную атмосферу. Заключительный блок выступления будет наполнен и знакомыми хитовыми мелодиями, которые подпевают даже охранники в зале.

Не упустите шанс увидеть и услышать такие песни, как «Ау», «В платье белом», «Ты кинула» и «Котик» в исполнении людей, ставших частью их создания!

Купить билет на концерт Trubetskoy

Апрель
Май
Июнь
17 апреля пятница
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 2000 ₽
20 мая среда
20:00
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
от 2000 ₽
21 мая четверг
20:00
Максимилианс Красноярск, Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»
от 2000 ₽
26 мая вторник
20:00
Максимилианс Уфа, Менделеева, 137, ТРК «Иремель», цокольный этаж
от 2000 ₽
27 мая среда
20:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 2000 ₽
2 июня вторник
20:00
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
от 2000 ₽
3 июня среда
20:00
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
от 2000 ₽
4 июня четверг
20:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 2000 ₽

