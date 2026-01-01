Волга-Волга
18+

Волга-Волга в клубе Максимилианс

Неунывающая СКА-фолк-рок-банда, которая в следующем году отметит 30-летие, готова порадовать своих поклонников в клубе «Максимилианс». Это традиционный большой концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки.

На это событие организаторы подготовили большой сет из авторских песен и самых забойных каверов. Живой звук и невероятная энергетика создадут атмосферу, в которой невозможно остаться равнодушным. Уверены, петь и танцевать будут все!

Приходите и станьте частью музыкального праздника, который объединяет людей разного возраста! Не упустите шанс зарядиться хорошим настроением и насладиться живым выступлением талантливых музыкантов.

Ноябрь
Декабрь
6 ноября пятница
21:00
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
от 800 ₽
7 ноября суббота
21:00
Максимилианс Уфа, Менделеева, 137, ТРК «Иремель», цокольный этаж
от 800 ₽
21 ноября суббота
21:00
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
от 800 ₽
4 декабря пятница
21:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 1000 ₽
5 декабря суббота
21:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 1000 ₽

