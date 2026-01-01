Рок-хиты 1.0

Концерт Эстрадного оркестра Санкт-Петербурга

Никаких концепций - только собственные впечатления, эмоции и опыт - вот что такое рок! Под таким девизом пройдет концерт Эстрадного оркестра Санкт-Петербурга, который возглавляет Игорь Пономаренко.

Энергия рок-культуры

В программе концерта представлены композиции известных рок-групп, таких как Aerosmith, Deep Purple, Nirvana и другие. Эти песни, разлетевшиеся по всему миру многомиллионными тиражами, отражают «триггерные точки» времени и бунтарский дух. Рок-баллады коснулись многих социальных и политических тем, включая вечную тему любви, что делает их актуальными для зрителей разных поколений.

Программа концерта

Aerosmith - I don’t want to miss a thing

Deep Purple - Smoke on the water

Evanescence - Bring me to life

The Doors - Light my fire

Scorpions - Still loving you

Pink Floyd - Another brick in the wall

The Rolling Stones - Satisfaction

Nirvana - Smells like teen spirit

Michael Jackson - Billie Jean

Rammstein - Mein herz brennt

AC/DC - Highway to hell

Bon Jovi - It’s my life

Metallica - Nothing else matters

Black Sabbath - Seventh star

Depeche Mode - Personal Jesus

Europe - The final countdown

Muse - Hysteria

Led Zeppelin - Stairway to heaven

The Cranberries - Zombie

Green Day - Wake me up when September ends

Linkin Park - Numb

Подробности

Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Это уникальная возможность насладиться хитовыми рок-композициями в эффектной инструментальной аранжировке.