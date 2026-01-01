Рок-хиты 1.0

Никаких концепций - только собственные впечатления, эмоции и опыт - вот что такое рок! Под таким девизом пройдет концерт Эстрадного оркестра Санкт-Петербурга, который возглавляет Игорь Пономаренко.
В программе концерта представлены композиции известных рок-групп, таких как Aerosmith, Deep Purple, Nirvana и другие. Эти песни, разлетевшиеся по всему миру многомиллионными тиражами, отражают «триггерные точки» времени и бунтарский дух. Рок-баллады коснулись многих социальных и политических тем, включая вечную тему любви, что делает их актуальными для зрителей разных поколений.
Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Это уникальная возможность насладиться хитовыми рок-композициями в эффектной инструментальной аранжировке.