Рок-хиты 1.0

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Эстрадного оркестра Санкт-Петербурга

Никаких концепций - только собственные впечатления, эмоции и опыт - вот что такое рок! Под таким девизом пройдет концерт Эстрадного оркестра Санкт-Петербурга, который возглавляет Игорь Пономаренко.

Энергия рок-культуры

В программе концерта представлены композиции известных рок-групп, таких как Aerosmith, Deep Purple, Nirvana и другие. Эти песни, разлетевшиеся по всему миру многомиллионными тиражами, отражают «триггерные точки» времени и бунтарский дух. Рок-баллады коснулись многих социальных и политических тем, включая вечную тему любви, что делает их актуальными для зрителей разных поколений.

Программа концерта

  • Aerosmith - I don’t want to miss a thing
  • Deep Purple - Smoke on the water
  • Evanescence - Bring me to life
  • The Doors - Light my fire
  • Scorpions - Still loving you
  • Pink Floyd - Another brick in the wall
  • The Rolling Stones - Satisfaction
  • Nirvana - Smells like teen spirit
  • Michael Jackson - Billie Jean
  • Rammstein - Mein herz brennt
  • AC/DC - Highway to hell
  • Bon Jovi - It’s my life
  • Metallica - Nothing else matters
  • Black Sabbath - Seventh star
  • Depeche Mode - Personal Jesus
  • Europe - The final countdown
  • Muse - Hysteria
  • Led Zeppelin - Stairway to heaven
  • The Cranberries - Zombie
  • Green Day - Wake me up when September ends
  • Linkin Park - Numb

Подробности

Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Это уникальная возможность насладиться хитовыми рок-композициями в эффектной инструментальной аранжировке.

19 июня пятница
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 800 ₽

