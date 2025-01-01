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Кирпичи
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Кирпичи

Ветераны душевного речитатива с рок-элементами 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Кирпичи» открывают новый год рок-концертом в клубе «Космонавт»

3 января группа «Кирпичи» традиционно открывает новый концертный сезон мощным выступлением в клубе «Космонавт». Это долгожданное событие для поклонников коллектива, которое обещает стать одной из самых ярких музыкальных встреч начала года.

Юбилейный тур и новогодняя атмосфера

Осенью «Кирпичи» запустили юбилейный тур по городам России, и петербургское шоу будет отличаться особым концептуальным подходом. Концерт в родном городе всегда наполнен неповторимой атмосферой, где энергетика зала встречается с харизмой группы.

О программе

Василий Васильевич, фронтмен коллектива, неизменно свободен в выборе трек-листа для больших выступлений, но при этом пожелания аудитории учитываются. Это значит, что вечер станет миксом из любимых хитов и, возможно, неожиданных сюрпризов. На танцполе ожидается жара, как и на прошлогоднем концерте, собравшем рекордное число зрителей.

Важно знать

Чтобы получить максимум удовольствия от вечера, приходите пораньше, чтобы занять лучшие места. Учитывайте, что желающих увидеть выступление «Кирпичей» много, а группа по-прежнему остается верной своему тяжелому звучанию.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 1700 ₽

Фотографии

Кирпичи Кирпичи Кирпичи Кирпичи Кирпичи Кирпичи Кирпичи Кирпичи Кирпичи Кирпичи Кирпичи

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