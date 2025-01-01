«Кирпичи» открывают новый год рок-концертом в клубе «Космонавт»

3 января группа «Кирпичи» традиционно открывает новый концертный сезон мощным выступлением в клубе «Космонавт». Это долгожданное событие для поклонников коллектива, которое обещает стать одной из самых ярких музыкальных встреч начала года.

Юбилейный тур и новогодняя атмосфера

Осенью «Кирпичи» запустили юбилейный тур по городам России, и петербургское шоу будет отличаться особым концептуальным подходом. Концерт в родном городе всегда наполнен неповторимой атмосферой, где энергетика зала встречается с харизмой группы.

О программе

Василий Васильевич, фронтмен коллектива, неизменно свободен в выборе трек-листа для больших выступлений, но при этом пожелания аудитории учитываются. Это значит, что вечер станет миксом из любимых хитов и, возможно, неожиданных сюрпризов. На танцполе ожидается жара, как и на прошлогоднем концерте, собравшем рекордное число зрителей.

Важно знать

Чтобы получить максимум удовольствия от вечера, приходите пораньше, чтобы занять лучшие места. Учитывайте, что желающих увидеть выступление «Кирпичей» много, а группа по-прежнему остается верной своему тяжелому звучанию.