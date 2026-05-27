В Козлов Клубе состоится концерт трио «Залесский Джаз». В репертуаре коллектива вы услышите авторские джазовые композиции, созданные его участниками. Тем, кто ценит легкость, виртуозность и тонкую импровизацию, этот концерт обязательно понравится.
Коллектив возглавляет известный композитор и джазовый педагог Евгений Гречищев. Его участие в трио обещает высокий уровень исполнения, ведь он воспитав не одно поколение талантливых музыкантов. Гречищев также является автором учебника по джазовому фортепиано и регулярно выступает в жюри конкурсов для молодых исполнителей.
Гостям концерта предоставится возможность приобрести новый альбом трио, записанный на недавно выпущенном CD. Альбом участника трио с певицей Александрой Арбацкой «Рябь» был признан лучшим в 2025 году в номинации «EP» по версии независимых экспертов.
На сцену выйдут: Евгений Гречищев (рояль), Денис Шушков (контрабас), Владимир Голоухов (вибрафон).