Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Трио «Залесский джаз»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Трио «Залесский джаз»

Трио «Залесский джаз»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт трио «Залесский Джаз» в Козлов Клубе

В Козлов Клубе состоится концерт трио «Залесский Джаз». В репертуаре коллектива вы услышите авторские джазовые композиции, созданные его участниками. Тем, кто ценит легкость, виртуозность и тонкую импровизацию, этот концерт обязательно понравится.

Коллектив возглавляет известный композитор и джазовый педагог Евгений Гречищев. Его участие в трио обещает высокий уровень исполнения, ведь он воспитав не одно поколение талантливых музыкантов. Гречищев также является автором учебника по джазовому фортепиано и регулярно выступает в жюри конкурсов для молодых исполнителей.

На сцене также выступят:

  • Владимир Голоухов — вибрафонист, композитор и перкуссионист, известный своими сотрудничествами с Рави Шанкаром и Эдисоном Денисовым. Его авторские диски часто получали высокие оценки независимых критиков.
  • Денис Шушков — контрабасист и выпускник РАМ имени Гнесиных. Он стажировался в США и работал со многими известными музыкантами, такими как Георгий Гаранян и Анатолий Кролл.

Гостям концерта предоставится возможность приобрести новый альбом трио, записанный на недавно выпущенном CD. Альбом участника трио с певицей Александрой Арбацкой «Рябь» был признан лучшим в 2025 году в номинации «EP» по версии независимых экспертов.

На сцену выйдут: Евгений Гречищев (рояль), Денис Шушков (контрабас), Владимир Голоухов (вибрафон).

Купить билет на концерт Трио «Залесский джаз»

Помощь с билетами
Май
Июль
27 мая среда
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽
29 июля среда
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев
6+
Классическая музыка

Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев

11 июня в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 1000 ₽
Игорь Саруханов
18+
Рок Русский рок

Игорь Саруханов

12 июня в 19:00 Magnus Locus
Билеты
Армир Ли & Modern Bop Electric Band
12+
Джаз

Армир Ли & Modern Bop Electric Band

7 июня в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше