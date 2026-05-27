Концерт трио «Залесский Джаз» в Козлов Клубе

В Козлов Клубе состоится концерт трио «Залесский Джаз». В репертуаре коллектива вы услышите авторские джазовые композиции, созданные его участниками. Тем, кто ценит легкость, виртуозность и тонкую импровизацию, этот концерт обязательно понравится.

Коллектив возглавляет известный композитор и джазовый педагог Евгений Гречищев. Его участие в трио обещает высокий уровень исполнения, ведь он воспитав не одно поколение талантливых музыкантов. Гречищев также является автором учебника по джазовому фортепиано и регулярно выступает в жюри конкурсов для молодых исполнителей.

На сцене также выступят:

— вибрафонист, композитор и перкуссионист, известный своими сотрудничествами с Рави Шанкаром и Эдисоном Денисовым. Его авторские диски часто получали высокие оценки независимых критиков. Денис Шушков — контрабасист и выпускник РАМ имени Гнесиных. Он стажировался в США и работал со многими известными музыкантами, такими как Георгий Гаранян и Анатолий Кролл.

Гостям концерта предоставится возможность приобрести новый альбом трио, записанный на недавно выпущенном CD. Альбом участника трио с певицей Александрой Арбацкой «Рябь» был признан лучшим в 2025 году в номинации «EP» по версии независимых экспертов.

На сцену выйдут: Евгений Гречищев (рояль), Денис Шушков (контрабас), Владимир Голоухов (вибрафон).