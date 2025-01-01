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Орган и дудук. Шедевры классики
Билеты от 700₽
Киноафиша Орган и дудук. Шедевры классики

Орган и дудук. Шедевры классики

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыка вечности: Концерт Аргишти и Ивана Ипатова

Не пропустите уникальную музыкальную программу, в которой армянский дудук Аргишти и органист Иван Ипатов создадут неповторимую гармонию звуков. В их исполнении прозвучат шедевры великих композиторов, таких как Вивальди, Шуберт и И.С. Бах.

Звуки, погружающие в медитацию

На протяжении двух часов зрители смогут насладиться уникальным сочетанием органа и дудука, которое подарит ощущение гармонии и красоты. Аргишти делится своим видением: «Орган у меня ассоциируется с холодным звездным небом – это вечность вокруг нас. Дудук – более чувственное начало, волнение, эмоции, движение души».

Это музыкальное соединение раскрывает сокровенные тайны бытия и позволяет каждому погрузиться в медитацию и почувствовать дыхание времени.

Инструменты с долгой историей

Дудук, вырезанный из абрикосового дерева, в руках Аргишти завораживает своей выразительностью. История этого инструмента насчитывает более трех тысячелетий. Орган, хотя и значительно моложе, в этом дуэте выступает как мощное пламя, рожденное от искры дудука. Он почтительно ведет диалог со своим старшим коллегой, отражая силу и величие.

Продолжительность и программа

Концерт состоит из двух отделений по 45 минут. Обратите внимание, что возможны изменения в программе.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного музыкального вечера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 700 ₽

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