Концерт группы «Запрещённые барабанщики» в Ритм Блюз Кафе

В клубе «Ритм Блюз Кафе» в Москве выступит группа «Запрещённые барабанщики». Этот коллектив сочетает в своей музыке элементы рок-н-ролла, джаза, латиноамериканских ритмов, а также влияние эстрады и фольклора.

Группа получила популярность благодаря своему дебютному альбому «Убили негра», который вышел в 1999 году и включал одноимённую песню, ставшую хитовой. Второй альбом коллектива, «По ночам», также получил признание у критиков и слушателей. Концерт группы интересен поклонникам разнообразной рок-музыки.

«Запрещённые барабанщики» ворвались в музыкальную атмосферу страны именно с песней «Убили негра», мгновенно ставшей хитом. За свою карьеру группа записала шесть альбомов и приняла участие во множестве музыкальных фестивалей. Музыканты коллектива активно участвуют в различных проектах и коллаборациях, выступая на площадках по всему миру.

Группа продолжает экспериментировать с музыкальными стилями, оставаясь верной своему уникальному звучанию. Их концерты притягивают людей всех возрастов и разных взглядов. Песни «Запрещённых барабанщиков» — это не только смешение стилей, но и остроумные тексты, которые находят отклик в сердцах слушателей.