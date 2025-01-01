Tribute to Louis Armstrong: незабываемый вечер джаза

Владимир Лапин, известный руководитель таких коллективов, как Dixie Friends и JazzPapaBand, представляет свой новый проект — «Tribute to Louis Armstrong». Это музыкальное событие обещает погрузить зрителей в мир джазовой классики, где будут исполнены 16 лучших хитов великого джазмена, оставившего неизгладимый след в истории музыки.

Уникальный состав исполнителей

На сцене выступят талантливые музыканты:

Владимир Лапин — барабаны, вокал

— барабаны, вокал Никита Бутенко — корнет, тромбон

— корнет, тромбон Антон Александров — кларнет

— кларнет Альберт Кандрачьян — рояль

— рояль Юрий Подкользин — контрабас

Почему стоит сходить?

Если вы являетесь поклонником джаза, этот концерт станет для вас настоящим подарком. Зрители смогут насладиться не только знакомыми мелодиями, но и великолепным мастерством исполнителей. Программа включает как классические номера, так и менее известные, но не менее захватывающие произведения.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу джаза и плясать под звуки, которые вдохновляли целые поколения!