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Симфонический «Сектор Газа» и другие панки с ACO. Avatar Cinematic Orchestra
Киноафиша Симфонический «Сектор Газа» и другие панки с ACO. Avatar Cinematic Orchestra

Симфонический «Сектор Газа» и другие панки с ACO. Avatar Cinematic Orchestra

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Симфоническая Панк-Рок-Революция от ACO-Avatar cinematic Orchestra

ACO-Avatar cinematic Orchestra представляет уникальный концерт, в котором симфоническая музыка встречается с панк-роком. В основе программы лежит творчество Юрия Клинских, известного как Юра Хой, бессменного лидера группы «Сектор Газа». Этот концерт — не просто музыкальное событие, а настоящая революция в мире звуков!

Звучание, которое захватывает

Зрители смогут насладиться самыми популярными песнями группы «Сектор Газа» в оригинальных симфонических обработках, дополненных живым вокалом и инструментальными версиями. Кроме того, в программе будут представлены композиции других известных панк-рок-групп, которые задают тон современному музыкальному движению.

Энергия и драйв на каждом шагу

Этот концерт призван наполнить вас энергией века! Ожидайте драйва, мощи, залпов дыма и лазерных лучей — все это создаст незабываемую атмосферу вечеринки, где музыка станет вашим путеводителем.

Присоединяйтесь к движению

Не упустите возможность стать частью настоящей симфонической панк-рок-революции! Приходите и погружайтесь в мир, где классика встречается с бунтом, а музыка объединяет поколения.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 30 августа
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 20 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
20:00 от 1900 ₽

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