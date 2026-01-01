Trip Music Festival-2026

Фестиваль электронной музыки TRIP 2026

Откроет свои двери пятый open air TRIP 2026 в резиденции Embargo Villa в Ростове-на-Дону. Фестиваль, который уже завоевал признание, обещает большое зрелище с участием ведущих электронных артистов России и международных диджеев.

Музыкальная бизнес-конференция

В этом году TRIP также расширяет свою программу, включая первую музыкальную бизнес-конференцию — Trip Music Session. Это событие направлено на объединение профессионалов индустрии и обмен опытом в сфере электронной музыки.

Уникальная локация

Embargo Villa расположена на левом берегу Дона. С площадью в 2 гектара, она оборудована тремя бассейнами, стационарными барами и фудкортом. Это одно из самых больших клубных пространств в стране, идеально подходящее для музыкального фестиваля. В этом году на территории будут действовать четыре танцевальные арены: Main, Space, Forest и WOW.

Разнообразие билетов

Фестиваль предлагает широкий выбор билетов:

1 DAY TICKET: Доступ на любое дневное мероприятие.

1 NIGHT TICKET: Доступ на любое ночное мероприятие.

MULTI PASS: Безлимитный вход на все дни и ночи фестиваля.

VIP BILLET: Привилегированный вход, доступ к V.I.P. зонам и отдельным санитарным зонам.

BACKSTAGE TICKET: эксклюзивный доступ к за кулисами и другим ограниченным зонам.

TMS КОНФЕРЕНЦИЯ + MULTIPASS: общий билет на конференцию и фестиваль.

Привилегии для VIP и BACKSTAGE билетов

Покупая VIP или BACKSTAGE билет, гости получают особые привилегии: отдельные входы, доступ к комфортабельным зонам отдыха и специальным барам. Например, VIP гости могут наслаждаться мягкой мебелью и эксклюзивными медицинскими условиями, в то время как BACKSTAGE билеты предоставляют доступ к артистам и дополнительным зонам за сценой.

TRIP 2026 станет не просто фестивалем, но настоящим праздником для всех любителей электронной музыки.