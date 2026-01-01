Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Trip Music Festival-2026
Киноафиша Trip Music Festival-2026

Trip Music Festival-2026

18+
Возраст 18+

О концерте

Фестиваль электронной музыки TRIP 2026

Откроет свои двери пятый open air TRIP 2026 в резиденции Embargo Villa в Ростове-на-Дону. Фестиваль, который уже завоевал признание, обещает большое зрелище с участием ведущих электронных артистов России и международных диджеев.

Музыкальная бизнес-конференция

В этом году TRIP также расширяет свою программу, включая первую музыкальную бизнес-конференцию — Trip Music Session. Это событие направлено на объединение профессионалов индустрии и обмен опытом в сфере электронной музыки.

Уникальная локация

Embargo Villa расположена на левом берегу Дона. С площадью в 2 гектара, она оборудована тремя бассейнами, стационарными барами и фудкортом. Это одно из самых больших клубных пространств в стране, идеально подходящее для музыкального фестиваля. В этом году на территории будут действовать четыре танцевальные арены: Main, Space, Forest и WOW.

Разнообразие билетов

Фестиваль предлагает широкий выбор билетов:

  • 1 DAY TICKET: Доступ на любое дневное мероприятие.
  • 1 NIGHT TICKET: Доступ на любое ночное мероприятие.
  • MULTI PASS: Безлимитный вход на все дни и ночи фестиваля.
  • VIP BILLET: Привилегированный вход, доступ к V.I.P. зонам и отдельным санитарным зонам.
  • BACKSTAGE TICKET: эксклюзивный доступ к за кулисами и другим ограниченным зонам.
  • TMS КОНФЕРЕНЦИЯ + MULTIPASS: общий билет на конференцию и фестиваль.

Привилегии для VIP и BACKSTAGE билетов

Покупая VIP или BACKSTAGE билет, гости получают особые привилегии: отдельные входы, доступ к комфортабельным зонам отдыха и специальным барам. Например, VIP гости могут наслаждаться мягкой мебелью и эксклюзивными медицинскими условиями, в то время как BACKSTAGE билеты предоставляют доступ к артистам и дополнительным зонам за сценой.

TRIP 2026 станет не просто фестивалем, но настоящим праздником для всех любителей электронной музыки. Присоединяйтесь к этому уникальному событию!

Купить билет на концерт Trip Music Festival-2026

Помощь с билетами
В других городах
Июль
23 июля четверг
22:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 5000 ₽
24 июля пятница
22:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 5000 ₽
25 июля суббота
22:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 5000 ₽
26 июля воскресенье
22:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 5000 ₽
27 июля понедельник
22:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 5000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up. Открытый микрофон
18+
Юмор

Stand Up. Открытый микрофон

31 мая в 19:30 Flash Bar
от 400 ₽
Магия свечей. Queen Symphony
6+
Рок

Магия свечей. Queen Symphony

18 июня в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
Магия свечей. Золотой век Голливуда
6+
Классическая музыка

Магия свечей. Золотой век Голливуда

12 июня в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше