Впервые в театре Esse состоится уникальный концерт ВайсbeeR бэнда, который перенесет вас в золотую эру 30-50-х годов XX века. Это музыкальное путешествие наполнено мелодиями, которые стали символами целой эпохи.
ВайсbeeR бэнд предлагает зрителям насыщенную программу, в которой звучат песенные хиты Леонида Осиповича Утёсова, одесская лирика и классика советского джаза. Это отличная возможность насладиться незабываемыми инструментальными композициями, которые наполняли танцплощадки того времени.
В концерте примут участие талантливые музыканты:
Этот концерт станет настоящим подарком для ценителей музыки и молодежи, стремящейся узнать больше о культуре прошлого. Не упустите шанс стать частью этого великолепного события!