Концерт в стиле ретро от ВайсbeeR бэнда

Впервые в театре Esse состоится уникальный концерт ВайсbeeR бэнда, который перенесет вас в золотую эру 30-50-х годов XX века. Это музыкальное путешествие наполнено мелодиями, которые стали символами целой эпохи.

Музыкальное наследие

ВайсbeeR бэнд предлагает зрителям насыщенную программу, в которой звучат песенные хиты Леонида Осиповича Утёсова, одесская лирика и классика советского джаза. Это отличная возможность насладиться незабываемыми инструментальными композициями, которые наполняли танцплощадки того времени.

Состав группы

В концерте примут участие талантливые музыканты:

Александр Джалашов - вокал

Сергей Проворов - гитара

Григорий Половинка - баян

Ирина Николова - скрипка

Александр Пашков - кларнет

Даниил Устинов - контрабас

Павел Задерин - ударные

Этот концерт станет настоящим подарком для ценителей музыки и молодежи, стремящейся узнать больше о культуре прошлого. Не упустите шанс стать частью этого великолепного события!