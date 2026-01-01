Оповещения от Киноафиши
ВайсbeeR бэнд
ВайсbeeR бэнд

ВайсbeeR бэнд

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в стиле ретро от ВайсbeeR бэнда

Впервые в театре Esse состоится уникальный концерт ВайсbeeR бэнда, который перенесет вас в золотую эру 30-50-х годов XX века. Это музыкальное путешествие наполнено мелодиями, которые стали символами целой эпохи.

Музыкальное наследие

ВайсbeeR бэнд предлагает зрителям насыщенную программу, в которой звучат песенные хиты Леонида Осиповича Утёсова, одесская лирика и классика советского джаза. Это отличная возможность насладиться незабываемыми инструментальными композициями, которые наполняли танцплощадки того времени.

Состав группы

В концерте примут участие талантливые музыканты:

  • Александр Джалашов - вокал
  • Сергей Проворов - гитара
  • Григорий Половинка - баян
  • Ирина Николова - скрипка
  • Александр Пашков - кларнет
  • Даниил Устинов - контрабас
  • Павел Задерин - ударные

Этот концерт станет настоящим подарком для ценителей музыки и молодежи, стремящейся узнать больше о культуре прошлого. Не упустите шанс стать частью этого великолепного события!

Купить билет на концерт ВайсbeeR бэнд

В других городах
Март
27 марта пятница
22:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

