Три поросенка и волк
Спектакль Три поросенка и волк

Нижегородский театр кукол 0+
Сказка о трёх поросятах на сцене театра нижегородского кукольного театра

На протяжении почти двадцати лет, с момента своей премьеры в 2003 году, в театре идет популярный спектакль, основанный на знакомой всем сказке о трёх неунывающих поросятах, которые строят свои дома.

У каждого поросёнка свой подход к строительству: один берёт солому, другой - деревья, а третий - кирпичи. Однако, чтобы понять простую истину о том, что трудолюбие и упорство всегда принесут плоды, а леность и беззаботность могут привести к беде, им придётся столкнуться со злым и зубастым Волком.

Спектакль не только учит важным жизненным урокам, но и радует юных зрителей разнообразной музыкой, яркими песнями и зажигательными танцами. Это делает его отличным выбором для семейного просмотра.

Март
21 марта суббота
18:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 300 ₽

Три поросенка и волк Три поросенка и волк Три поросенка и волк Три поросенка и волк

