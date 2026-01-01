Спектакль Три мушкетёра

Оповещения от Киноафиши
Три мушкетера: музыкальное приключение на сцене

Мюзикл «Три мушкетера» – это захватывающее представление, которое перенесет вас в эпоху романтических приключений и героизма. Спектакль рассказывает о судьбах четырех друзей - Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна, которые готовы защитить честь королевы Анны Австрийской.

Режиссером спектакля является Максим Дунаевский, известный своим мастерством как в театре, так и в кино, включая его знаменитую экранизацию «Трех мушкетеров». Его постановка сочетает в себе музыку, танцы и актерскую игру, создавая уникальную атмосферу, полную романтики.

Дружественные узы и захватывающие перипетии

Мюзикл состоит из двух действий, где зрители вместе с артистами вспоминают страницы знаменитого романа. Они проследят за захватывающими приключениями героев, узнают о коварной Миледи, трагической любви Констанции и Д'Артаньяна. Музыка, написанная Максимом Дунаевским, подчеркивает эту всеобъемлющую историю, которая из поколения в поколение вызывает неугасимый интерес.

Пьеса была создана Марком Розовским и стала настоящим гимном дружбы четырех отважных мужчин. Важную часть спектакля дополняют стихи Юрия Ряшенцева, которые добавляют глубины и чувств к каждому эпизоду.

Яркое зрелище для всей семьи

Мюзикл «Три мушкетера» — это не просто театральное представление, а великолепное зрелище для всей семьи. Здесь вы увидите синтез мощного вокала, головокружительных танцев и захватывающих боев на шпагах. Каждая сцена наполнена любимыми мелодиями, которые воспевают самую известную историю о верности и дружбе.

Не упустите шанс стать частью этого fantastique спектакля, где классическая литература и театральное искусство встречаются на одной сцене!

Апрель
25 апреля суббота
17:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 500 ₽

