Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»
Киноафиша Ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»

Спектакль Ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»

0+
Режиссер Татьяна Навка
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Новгоднее ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» в Сочи

С 30 декабря 2025 года на льду олимпийского ледового дворца «Айсберг» в Сочи развернётся потрясающая история любви, храбрости и волшебных превращений. Настоящими звёздами мирового фигурного катания станут исполнители в ледовом шоу Татьяны Навки «Щелкунчик», созданном по мотивам всем известного балета П.И. Чайковского.

Новогодняя сказка в ледовом формате

Эта всеми любимая новогодняя сказка обретёт новую интерпретацию в виде захватывающего и увлекательного ледового представления. Оно будет наполнено неожиданными мультимедийными эффектами, технически сложными трюками и великолепной хореографией.

В главных ролях выступят звёзды мирового фигурного катания – многократные чемпионы России, Европы, мира и олимпийские чемпионы. Сюжет шоу интересен как детям, так и взрослым: главная героиня Мари, благодаря своей безграничной фантазии, путешествует между сказочным и реальным мирами, а также между эпохами.

Цитата от Татьяны Навки

Татьяна Навка, режиссёр и генеральный продюсер шоу, поделилась: «Я и вся команда NAVKA SHOW осознаем, что постановка «Щелкунчика» – это огромная ответственность. Могу сказать, что такого ледового шоу ещё никто не ставил. Наша цель – сделать так, чтобы фигуристы сияли ещё ярче благодаря современным технологиям. Вас ждёт истинная феерия красок и образов, воплощённых новейшими технологиями и легендарными мелодиями разных эпох. Мы расскажем историю Щелкунчика современными словами, чтобы её смысл был понятен новому поколению. Приходите всей семьёй, и мы вас точно удивим!»

Уникальные технологии и создания

Специалисты по мультимедийным технологиям разработали уникальные проекции и спецэффекты для шоу. Более 100 индивидуальных костюмов, разработанных художниками, позволят каждому фигуристу перевоплотиться в своего сказочного героя, сверкая на льду как драгоценный камень.

Музыка Чайковского дополнена современными музыкальными партиями, написанными специально для шоу. Николай Басков и Жасмин озвучили роли родителей Мари и Фрица, а Константин Хабенский стал голосом Дроссельмейера. Мари озвучивает Александра Жулина, а Сергей Лазарев озвучивает Фрица. Крысиной королеве свой голос подарила Ани Лорак, а Щелкунчику – Тимур Родригез. Также современные роботы получили голоса Марины Кравец и Тимура Родригеза.

Уникальная возможность для зрителей в Сочи

Не упустите шанс посетить это волшебное театрализованное шоу. Восхитительный «Щелкунчик» Татьяны Навки можно увидеть в Сочи с 30 декабря 2025 года по 6 января 2026 года включительно. Хештег #щелкунчикнавкашоу станет напоминанием, оставшимся в вашем сердце навсегда!

*Дети до 3-х лет могут посещать шоу бесплатно, занимая места на коленях у родителей. Для детей старше 3-х лет необходимо приобретать отдельный билет.

Купить билет на спектакль Ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
30 декабря вторник
18:30
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
31 декабря среда
15:00
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
1 января четверг
18:00
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
2 января пятница
15:00
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
18:30
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
3 января суббота
15:00
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
18:30
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
4 января воскресенье
15:00
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
18:30
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
5 января понедельник
15:00
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
18:30
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽
6 января вторник
15:00
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Иллюзионно-цирковое шоу «Величайший шоумен»
12+
Цирк
Иллюзионно-цирковое шоу «Величайший шоумен»
26 декабря в 20:00 Red Buffet
от 799 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
30 декабря в 19:00 Зимний театр
от 1500 ₽
Щелкунчик
0+
Балет
Щелкунчик
23 декабря в 19:00 Зимний театр
от 1700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше