Мировая премьера балета «Три маски короля» Юрия Смекалова

С 2023 года на сцене САТОБ зрителей ждет уникальное зрелище — балет-притча «Три маски короля», созданный талантливым хореографом Юрием Смекаловым. Музыка к постановке написана известным петербургским композитором Михаилом Крыловым, который имеет за спиной множество успешных проектов, включая первую ледовую оперу «Бесконечность» и балет «Орр и Ора». Последний был представлен на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси в 2017 году.

Идея и либретто

Автор идеи и соавтор либретто — Вячеслав Заренков, петербургский меценат и основатель проекта «Созидающий мир». Он также известен как автор либретто балета «Орр и Ора». Заренков активно творит в разных областях: пишет книги, рисует картины и занимается научной деятельностью.

Постановка и исполнители

Юрий Смекалов, солист балетной труппы Мариинского театра и награжденный «Золотой Маской» за исполнение партии Тригорина в балете Бориса Эйфмана «Чайка», представляет свою первую работу в САТОБ. Он известен своими постановками классических балетов и современными хореографическими проектами.

Музыка и аранжировки

Оркестровку балета осуществляет молодой композитор Даниил Пильчен, аспирант Гаагской консерватории. За электронную часть аранжировок отвечает петербургский продюсер и музыкант Влад Жуков, известный по работе над звуковым оформлением киноблокбастера «Салют-7».

Сценография и свет

Создание декораций и костюмов для загадочного Королевства, где все носят маски, доверено Вячеславу Окуневу — одному из самых плодовитых российских сценографов, чьи работы уже представлены в восьми спектаклях САТОБ. Художник по свету Ирина Вторникова также принимает участие в этом проекте, продолжая свои успешные коллаборации с Окуневым.

Тематика и философия

Балет «Три маски короля» поднимает важные вопросы о человеческой природе. Мы все носим маски, адаптируясь к ролям в повседневной жизни: родителя, друга, коллеги. Эти маски скрывают наши истинные чувства и мысли, и порой искренность кажется недостижимой целью. Постановка приглашает зрителей задуматься о том, что же на самом деле означает быть искренним и открытым.

Не упустите возможность увидеть это удивительное представление, которое объединяет талантливых авторов, оригинальную музыку и глубокую философию!