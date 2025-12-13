Меню
Три девочки
Киноафиша Три девочки

Спектакль Три девочки

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 6+
Продолжительность 100 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по мотивам повести Елены Верейской в Нижегородском ТЮЗе

Ленинградская коммунальная квартира — это особый мир со своими законами и тайнами. В центре сюжета находится ученица средних классов Наташа, которая переезжает туда вместе с родителями. В новом доме она завязывает дружбу с соседками — легкомысленной Люсей и робкой Катей.

Друзья в бурном мире коммуналки

Жизнь в квартире бурлит, однако война и блокада вносят свои коррективы. Девочки мгновенно взрослеют и сближаются, переживая голод и опасности, которые были слишком тяжелыми для их юных сердец.

Темы о дружбе и человеческих ценностях

Спектакль станет настоящим открытием для всех, кто ценит истории о человеческих ценностях и настоящей дружбе. Он покажет, как в сложные времена возникают настоящие человеческие связи и как важно поддерживать друг друга.

Не упустите возможность увидеть это трогательное и актуальное представление!

Декабрь
13 декабря суббота
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 600 ₽

