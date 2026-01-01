Сказка о волшебной щуке в Нижегородском театре кукол

Нижегородский театр кукол приглашает зрителей на захватывающий спектакль по мотивам известной русской народной сказки о волшебной щуке, исполняющей все желания. В центре истории — добрый молодец Емеля, который благодаря своим качествам поймал чудо-щуку и обрел счастье.

Спектакль, ставший настоящей классикой, впервые был представлен на сцене 30 апреля 1987 года. За свою долгую историю он был удостоен Гран-при Международного фестиваля театра кукол в венгерском Бекешчаба, где получил «Диплом за единственно выдающийся спектакль». Зрители были в восторге, и аплодисменты не смолкали до самого конца.

С момента своей премьеры спектакль успешно гастролировал на международных фестивалях во Франции, Испании, Болгарии и США, завоевав сердца зрителей по всему миру.

Спектакль рассчитан на детей от 4 лет и отлично подойдет для семейного просмотра. Присоединяйтесь к весёлым приключениям Емели и узнавайте, как доброта и трудолюбие могут изменить судьбу!