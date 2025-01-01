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Умная собачка Соня
Билеты от 800₽
Киноафиша Умная собачка Соня

Спектакль Умная собачка Соня

Постановка
Детский театр «А-Я» 0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Мюзикл для самых маленьких зрителей 

Мюзикл по мотивам рассказов Андрея Усачева расскажет историю умной собачки по имени Соня, которая появилась в квартире № 66 на одной улице в одном городе.

Сюжет
Сначала Соня была не очень умной: она забывала здороваться, не любила есть кашу, бросала вишневые косточки из окна, ловила кита в ванной, терялась в магазине и рисовала на обоях, как самый обычный ребенок. Вечно занятый хозяин собачки, Иван Иваныч Королев, и сердитая соседка Ульяна Павловна Пчелкина берутся за ее воспитание, объясняя, поучая и даже ругаясь. Но постепенно они не замечают, как маленькая Соня меняет их мир, наполняя его яркими красками и детскими радостями.

Рекомендации
Спектакль рекомендован для детей и взрослых старше трех лет.

Режиссер
Ирина Рудник
В ролях
Камилла Тимошенко
Софья Гирка
Алена Дроздова
Александр Данилов
Гозий Махмудов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
12:00 от 1100 ₽
24 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
12:00 от 800 ₽

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