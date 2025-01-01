Спектакль Умная собачка Соня

Мюзикл для самых маленьких зрителей

Мюзикл по мотивам рассказов Андрея Усачева расскажет историю умной собачки по имени Соня, которая появилась в квартире № 66 на одной улице в одном городе.

Сюжет

Сначала Соня была не очень умной: она забывала здороваться, не любила есть кашу, бросала вишневые косточки из окна, ловила кита в ванной, терялась в магазине и рисовала на обоях, как самый обычный ребенок. Вечно занятый хозяин собачки, Иван Иваныч Королев, и сердитая соседка Ульяна Павловна Пчелкина берутся за ее воспитание, объясняя, поучая и даже ругаясь. Но постепенно они не замечают, как маленькая Соня меняет их мир, наполняя его яркими красками и детскими радостями.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для детей и взрослых старше трех лет.