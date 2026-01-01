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Трамвай «Желание»
Киноафиша Трамвай «Желание»

Спектакль Трамвай «Желание»

Режиссер Коляда с пьесой Теннесси Уильямса, с которым часто сравнивают драматурга Коляду
Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль в Коляда-театре по знаменитой пьесе Теннеси Уильямса

Коляда-театр представляет постановку по знаменитой пьесе Теннеси Уильямса, написанной в 1947 году. «Трамвай «Желание»» — это классика мировой драматургии, которая продолжает оставаться актуальной и востребованной на сценах самых известных театров.

Сюжет «Трамвая „Желание“»

История разворачивается вокруг Бланш Дюбуа, чья жизнь разрушена. Утратившая богатство и репутацию, она ищет спасения в доме сестры Стеллы, которая живет с мужем Стэнли в трущобах Нового Орлеана. За закрытыми дверями Бланш стремится скрыться от своего горя и внутренней боли. Однако реальность вскоре настигнет её: карнавальная толпа со своими праздниками и жизнью уже ни на секунду не оставит её в покое.

У Бланш есть тайны, которых она пытается избежать, пряча их за дорогими нарядами и аристократическими манерами. В этих условиях перед ней встают серьезные испытания: мужчины пьют, играют и насилие становится нормой, тогда как женщины терпят и рожают детей. Однако даже в суровом мире обывателей есть место надежде и человеческим чувствам.

Бланш, не смотря на свой преклонный возраст, все еще привлекательна. Она приезжает в Новый Орлеан к беременной сестре Стелле и открывает ей, что разорена и не имеет жилья и средств к существованию. Стэнли, муж Стеллы, олицетворяет натуральное и грубое, он с самого начала находит в Бланш только недостатки.

Скоро у Бланш появляется поклонник, и с ним призрачная надежда на замужество. Но Стэнли, не стесняясь, разрушает их мечты, и с этого момента жизнь Бланш становится ещё более невыносимой.

Постановка Николая Коляды

Режиссёр Николай Коляда создает уникальную сценографию и музыкальное оформление, которые переносят зрителя в атмосферу Нового Орлеана, полную контрастов и эмоций. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, оставляя глубокий след в сердцах зрителей.

Режиссер
Николай Коляда
Николай Коляда
В ролях
Василина Маковцева
Ирина Плесняева
Олег Ягодин
Константин Итунин
Богдан Смоляницкий

Фотографии

Трамвай «Желание» Трамвай «Желание» Трамвай «Желание» Трамвай «Желание» Трамвай «Желание»
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