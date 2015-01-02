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Танго на шестерых
Киноафиша Танго на шестерых

Спектакль Танго на шестерых

16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Оксар Кучера в романтической комедии «Танго на шестерых» на сцене ДК Железнодорожников

Как вы думаете, часто ли люди оказываются теми, за кого себя выдают? В новом спектакле «Танго на шестерых» зрители смогут погрузиться в мир забавных недоразумений и неожиданных открытий.

Уик-энд с друзьями

Компания друзей решает провести уик-энд за городом. Но какой отдых без романтических приключений? В загородном коттедже оказываются не только мужчины, но и их прекрасные дамы. Это создает идеальную атмосферу для неожиданных поворотов сюжета.

Неожиданные гости и тайны

Кто же станет неожиданным гостем на этой курортной вечеринке? Какие тайны всплывут из глубин прошлого? Спокойный вечер нарушается, и герои сталкиваются с необходимостью скрыть свои «скелеты в шкафу». Удастся ли им сохранить свои секреты, или обман будет раскрыт в самый неподходящий момент?

Загадки и интриги

«Танго на шестерых» — это спектакль о том, как сложно быть самим собой, когда вокруг столько масок. Не пропустите возможность увидеть, как разворачиваются отношения между персонажами и какие сюрпризы они приготовили друг для друга.

Приходите на спектакль, чтобы узнать, чем закончится этот увлекательный уик-энд и какие уроки вынесут герои из своих приключений!

В ролях
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Семен Якубов
Елизавета Тюменцева
Олеся Яппарова
Анатолий Журавлев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 28 ноября
ДК «Рубин» Омск, 2-я Военная, 2
19:00 от 1500 ₽
Красноярск, 6 декабря
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 20 декабря
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1500 ₽

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