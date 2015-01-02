Спектакль Танго на шестерых

Оксар Кучера в романтической комедии «Танго на шестерых» на сцене ДК Железнодорожников

Как вы думаете, часто ли люди оказываются теми, за кого себя выдают? В новом спектакле «Танго на шестерых» зрители смогут погрузиться в мир забавных недоразумений и неожиданных открытий.

Уик-энд с друзьями

Компания друзей решает провести уик-энд за городом. Но какой отдых без романтических приключений? В загородном коттедже оказываются не только мужчины, но и их прекрасные дамы. Это создает идеальную атмосферу для неожиданных поворотов сюжета.

Неожиданные гости и тайны

Кто же станет неожиданным гостем на этой курортной вечеринке? Какие тайны всплывут из глубин прошлого? Спокойный вечер нарушается, и герои сталкиваются с необходимостью скрыть свои «скелеты в шкафу». Удастся ли им сохранить свои секреты, или обман будет раскрыт в самый неподходящий момент?

Загадки и интриги

«Танго на шестерых» — это спектакль о том, как сложно быть самим собой, когда вокруг столько масок. Не пропустите возможность увидеть, как разворачиваются отношения между персонажами и какие сюрпризы они приготовили друг для друга.

Приходите на спектакль, чтобы узнать, чем закончится этот увлекательный уик-энд и какие уроки вынесут герои из своих приключений!