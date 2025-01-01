Спектакль-лауреат премий по роману Пантелеймона Романова

Спектакль «Товарищ Кисляков» стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в сезоне 2020/2021 в номинации «Драма/Спектакль малой формы». Также он был отмечен высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит» в категориях «Лучший спектакль малой формы» и «Лучшая мужская роль» (Иван Трус за исполнение роли Кислякова).

Режиссер и репертуар

«Товарищ Кисляков» — четвертая работа Андрея Калинина в Александринском театре. В его репертуаре также можно найти спектакли:

«Убийство Жан-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы под руководством господина де Сада» по пьесе Петера Вайса на Малой сцене Александринки;

«Какая грусть, конец аллеи…» по пьесе Резо Габриадзе;

«Дети у власти» по пьесе Роже Витрака в совместной постановке с главным режиссёром театра Николаем Рощиным на Новой сцене.

Обращение к советской прозе

Андрей Калинин открывает для театра забытые страницы советской прозы 1930-х годов. Спектакль «Товарищ Кисляков» стал первым сценическим обращением к книге Пантелеймона Романова, который пользовался популярностью в 1920-х годах.

Тематика и сюжет

Спектакль представляет собой мрачноватую сатиру, где мучительные размышления главного героя о своем положении разворачиваются на фоне детального бытописания эпохи. Мы погружаемся в Москву конца 1920-х годов, стремительно меняющуюся, шумную, с новым укладом жизни, коммунальным бытом и семейными конфликтами. Спектакль затрагивает вопросы о месте и предназначении интеллигенции, о том, может ли личность противостоять массе.

Две основные линии

Две сюжетные линии становятся основой спектакля:

Метаморфозы Кислякова — интеллигент, который приспосабливается к новым вызовам времени. Любовный треугольник — отношения между Ипполитом Кисляковым, его старинным другом Аркадием Незнамовым и молодой женой друга, актрисой Тамарой, достигают катастрофической развязки.

Не пропустите

Режиссёр спектакля отказывается от мелодраматического финала романа, предлагая зрителю новую интерпретацию событий. «Товарищ Кисляков» приглашает вас погрузиться в непростые реалии и переживания героев, находясь на стыке прошлого и будущего.