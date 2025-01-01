Спектакль «Товарищ Кисляков» стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в сезоне 2020/2021 в номинации «Драма/Спектакль малой формы». Также он был отмечен высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит» в категориях «Лучший спектакль малой формы» и «Лучшая мужская роль» (Иван Трус за исполнение роли Кислякова).
Режиссер и репертуар
«Товарищ Кисляков» — четвертая работа Андрея Калинина в Александринском театре. В его репертуаре также можно найти спектакли:
Андрей Калинин открывает для театра забытые страницы советской прозы 1930-х годов. Спектакль «Товарищ Кисляков» стал первым сценическим обращением к книге Пантелеймона Романова, который пользовался популярностью в 1920-х годах.
Тематика и сюжет
Спектакль представляет собой мрачноватую сатиру, где мучительные размышления главного героя о своем положении разворачиваются на фоне детального бытописания эпохи. Мы погружаемся в Москву конца 1920-х годов, стремительно меняющуюся, шумную, с новым укладом жизни, коммунальным бытом и семейными конфликтами. Спектакль затрагивает вопросы о месте и предназначении интеллигенции, о том, может ли личность противостоять массе.
Две основные линии
Две сюжетные линии становятся основой спектакля:
Не пропустите
Режиссёр спектакля отказывается от мелодраматического финала романа, предлагая зрителю новую интерпретацию событий. «Товарищ Кисляков» приглашает вас погрузиться в непростые реалии и переживания героев, находясь на стыке прошлого и будущего.