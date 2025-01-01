Премьера сезона: спектакль «Пролетая над гнездом кукушки»

Спектакль о столкновении харизматичного хулигана с добрейшей душой и сильным продуманным манипулятором. На сцене много танцев, драйва, юмора, эмоций, надежды и отчаяния. Зрителей ожидает история о дружбе и предательстве.

Сюжет

Действие разворачивается в психиатрической клинике, где все пациенты находятся под строгим контролем старшей медсестры Рэтчед. Она манипулирует умами пациентов, находя их слабые точки и веря, что творит добро, решая, что является добром для других.

Макмэрфи — весёлый и изобретательный бунтарь, который на кураже раскачивает устои и правила заведения. Он вовлекает других больных в свою увлекательную игру, даря надежду на обретение себя вновь.

Среди всех передряг вспыхивает чувство любви, которое может обернуться трагедией.

Информация о спектакле

Инсценировка: Дейла Вассермана

По мотивам романа Кена Кизи.

Режиссёр: Светлана Распутина.

Спектакль идёт с антрактом.

Актерский состав