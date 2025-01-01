Меню
Пролетая над гнездом кукушки
Киноафиша Пролетая над гнездом кукушки

Спектакль Пролетая над гнездом кукушки

Постановка
Театр «Рассвет» 18+
Продолжительность 150 минут
Возраст 18+

О спектакле

Премьера сезона: спектакль «Пролетая над гнездом кукушки»

Спектакль о столкновении харизматичного хулигана с добрейшей душой и сильным продуманным манипулятором. На сцене много танцев, драйва, юмора, эмоций, надежды и отчаяния. Зрителей ожидает история о дружбе и предательстве.

Сюжет

Действие разворачивается в психиатрической клинике, где все пациенты находятся под строгим контролем старшей медсестры Рэтчед. Она манипулирует умами пациентов, находя их слабые точки и веря, что творит добро, решая, что является добром для других.

Макмэрфи — весёлый и изобретательный бунтарь, который на кураже раскачивает устои и правила заведения. Он вовлекает других больных в свою увлекательную игру, даря надежду на обретение себя вновь.

Среди всех передряг вспыхивает чувство любви, которое может обернуться трагедией.

Информация о спектакле

Инсценировка: Дейла Вассермана
По мотивам романа Кена Кизи.
Режиссёр: Светлана Распутина.
Спектакль идёт с антрактом.

Актерский состав

  • Макмэрфи - Максим Тузов
  • Вождь Бромден - Евгений Архипов
  • Хардинг - Антон Терентьев
  • Чезвик - Михаил Масляков
  • Билли - Николай Ерофеев
  • Скэнлон - Константин Хасанов
  • Ракли - Сергей Киреев
  • Сестра Рэтчед - Светлана Распутина
  • Сестра Флинн - Алина Крепякова, Светлана Белова
  • Кэнди - Екатерина Терентьева, Таисия Полякова
  • Санитар - Роман Макеев

Купить билет на спектакль Пролетая над гнездом кукушки

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Театр «Рассвет» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
от 900 ₽
21 декабря воскресенье
19:30
Театр «Рассвет» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
от 900 ₽

