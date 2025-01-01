Меню
Грушенька
Киноафиша Грушенька

Спектакль Грушенька

Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по повести Николая Лескова «Очарованный странник»

Спектакль по повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» в новой редакции представляет литературная гостиная Театра Драматических Импровизаций. Постановка вдохновлена глубокими философскими размышлениями автора и погружает зрителей в атмосферу русского быта и душевных исканий.

Сюжет

История любви цыганки Груши разворачивается на фоне противостояния двух миров: Князя и Голована. Это столкновение судеб, характеров и идеалов, в котором герои ищут свое место в мире. Чувства, испытания и судьбоносные решения раскрываются через поэтичность языка Лескова и драматизм сюжета.

Постановка

Новая редакция спектакля наполняет классическую повесть современными акцентами, сохраняя при этом атмосферу исконной русской жизни. Творческий подход Театра Драматических Импровизаций позволяет глубже прочувствовать противоречия персонажей и их стремления.

Спектакль обещает стать ярким событием, соединяя силу классической литературы и уникальную режиссерскую интерпретацию.

Режиссер
Федор Баличев
В ролях
Валентин Пампура
Вера Бабайцева
Александр Сорвин
Лидия Тригубенко
Павел Целиков

Купить билет на спектакль Грушенька

Октябрь
16 октября четверг
19:30
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 600 ₽

